Una supermamá tiene una gran idea, monta un negocio para ayudar a padres y le cae una demanda que lo altera todo

DC Comics, la empresa estadounidense propietaria de la marca Wonder Woman, amenaza con cerrar la aplicación de Lisa Sobéron. Esta creadora de contenido de la cuenta WonderMum se dedica a difundir y conectar a los padres del mundo con materiales didácticos y educativos. No obstante, la marca estadounidense considera el nombre demasiado cercano y ha lanzado una avalancha de cartas amenazantes. Para defenderse y para sobrevivir, la mujer ha abierto un fondo en Internet para recaudar dinero para pagar a sus abogados.

Tal y como apunta el medio France Blue, DC Comics, pide la eliminación del nombre, el logotipo e incluso los caracteres de la aplicación de Sobéron. Ella misma asegura sentirse ahogada por los altos honorarios de los abogados que necesita para defenderse, por lo que ha decidido lanzar una recaudación de fondos en línea, que lleva activa desde el 29 de septiembre para continuar su tira y afloja contra el gigante estadounidense.

En declaraciones recogidas por el medio, explica que "cuando comenzó el asunto, me sugirieron encarecidamente que creara esta recaudación de fondos. Pero quería salir de esto por mi cuenta". "Por ego y orgullo, creo", reconoce. "Pero cuando eres atacado por un gigante estadounidense, es complicado. Trabajo los siete días de la semana, pero todo entra en los honorarios de los abogados. Quiero salvar mi negocio", reclama.

De acuerdo a la información difundida, su aplicación, que se fundó definitivamente en enero, no pasa desapercibida: tiene 10.000 suscriptores, incluidos 3.000 miembros activos. Además, su propietaria trata de ampliar horizontes: "Recientemente, he estado trabajando en escuelas secundarias en la prevención del acoso escolar".

Pero la también progenitora, que se autodefine como "supermama", lo tiene claro. Ella asegura que "voy a seguir luchando". "Supongo que, desafortunadamente, ellos [DC Comics] continuarán, por lo que, idealmente, debería poder recuperar entre 8.000 y 10.000 euros para salir adelante", explica.