Un youtuber se acerca en barca a una de las tribus más aisladas del mundo para darle una lata de refresco: acaba detenido, multado y llevado de vuelta a la isla a buscar la lata

El youtuber durante uno de sus vídeos, relatando la avenutra el isla Sentinel y las consecuencias de sus actos.

Hay lugares del mundo donde el contacto con el exterior está estrictamente prohibido para proteger tanto a los visitantes como a sus habitantes. Uno de ellos es la isla Sentinel del Norte, en el archipiélago indio de Andamán y Nicobar, hogar del pueblo sentineles, considerado una de las comunidades humanas más aisladas del planeta.

Pese a las restricciones, el youtuber estadounidense Mykhailo Polyakov, que cuenta en YouTube con el canal Neo-Orientalist, decidió acercarse en una pequeña embarcación a la isla hace quince meses con una idea que ha generado una enorme polémica: intentar dejar una lata de Coca-Cola Light como "regalo" para sus habitantes.

El resultado fue su detención por las autoridades indias y una insólita operación para regresar a la zona e intentar recuperar el envase.

Un viaje que despertó críticas internacionales

La expedición de Polyakov fue ampliamente criticada por expertos en pueblos indígenas y por numerosos medios internacionales. El acceso a Sentinel del Norte está prohibido por el Gobierno de la India para evitar que enfermedades comunes en el resto del mundo puedan diezmar a una población que ha permanecido prácticamente aislada durante siglos y que carece de inmunidad frente a muchos patógenos.

Además, la tribu ha mostrado históricamente una actitud hostil hacia los forasteros. En el pasado se han registrado ataques con flechas contra embarcaciones e incluso la muerte de visitantes que intentaron desembarcar, como el famoso caso del religioso que intentó unirse a ellos y cristianizarles.

Aun así, el creador de contenido sostuvo posteriormente que había investigado la historia de la isla y que no pretendía establecer un contacto directo con los sentineles.

La lata de refresco que desencadenó el problema

En los vídeos publicados meses después de los hechos, Polyakov explica que permaneció poco tiempo cerca de la costa y que, al no observar a ningún habitante, decidió regresar a su lancha.

Fue entonces cuando hizo sonar un silbato y lanzó al agua una lata de Coca-Cola Light con la esperanza de que la corriente la acercara a tierra y fuera encontrada por los miembros de la tribu.

El gesto, aparentemente anecdótico, terminó convirtiéndose en el elemento central de la investigación abierta por las autoridades indias.

Detenido y obligado a regresar a la isla

Poco después de volver a su alojamiento, la policía arrestó al youtuber. Según su propio relato, pasó varios días detenido y fue trasladado nuevamente bajo escolta hasta las proximidades de Sentinel del Norte.

El objetivo no era repetir la expedición, sino localizar la lata que había arrojado al mar. Las autoridades temían que cualquier objeto procedente del exterior pudiera introducir microorganismos o contaminantes capaces de afectar gravemente a una población que vive completamente aislada.

Finalmente, la búsqueda no permitió recuperar el envase y se desconoce si llegó a la costa o si fue encontrado por algún miembro de la comunidad indígena.

Una de las tribus más protegidas del mundo

Los sentineles habitan Sentinel del Norte desde hace miles de años y mantienen un modo de vida prácticamente ajeno al mundo moderno. El Gobierno indio mantiene una estricta política de no contacto y prohíbe aproximarse a la isla para preservar tanto su cultura como su supervivencia biológica.

La historia reciente ha demostrado los riesgos que implica romper ese aislamiento. Incluso enfermedades leves para la mayoría de la población podrían tener consecuencias devastadoras para comunidades que nunca han estado expuestas a determinados virus o bacterias.

El youtuber no se arrepiente y anuncia nuevas aventuras

Lejos de mostrarse arrepentido, Polyakov adopta un tono relajado en los vídeos publicados posteriormente en YouTube. Buena parte de sus grabaciones se centra en narrar su experiencia en prisión, sus conversaciones con otros reclusos y diversos episodios vividos durante su estancia bajo custodia.

Al finalizar su serie documental, incluso adelanta que continuará emprendiendo nuevas expediciones similares.

Sin embargo, su caso ha servido para recordar por qué las autoridades mantienen una protección tan estricta sobre Sentinel del Norte: un simple gesto como lanzar una lata al agua puede representar un riesgo sanitario y ecológico para una de las últimas comunidades completamente aisladas del planeta.