Comprarse una isla privada entera en el Adriático sale hoy más barato que una vivienda en Madrid: la prueba de lo desbocados que están los precios

La crisis de la vivienda está dejando comparaciones cada vez más difíciles de creer. Mientras miles de compradores buscan piso en Madrid enfrentándose a precios récord, una isla privada completa en el mar Adriático acaba de salir a la venta por menos dinero que el valor medio de una vivienda en la capital española.

Se trata de Mali Kosmać, una pequeña isla situada frente a la costa de Croacia que actualmente se comercializa por 700.000 euros. La cifra puede parecer elevada, pero queda por debajo de los 712.991 euros que cuesta de media una vivienda en Madrid, según los datos de junio de 2026 del portal inmobiliario Fotocasa.

La comparación sirve para poner en perspectiva el momento que atraviesa el mercado inmobiliario. Comprar una isla privada sigue estando fuera del alcance de la mayoría de los bolsillos, pero el hecho de que resulte más barata que una vivienda media en Madrid da una idea de hasta dónde ha llegado la escalada de precios.

Una isla privada por menos que una vivienda media en Madrid

Mali Kosmać se encuentra en el archipiélago de Šibenik, en la costa de Croacia. Está situada a apenas 250 metros de tierra firme y a unos 22 kilómetros del aeropuerto de Split, una de las principales puertas de entrada a la región.

La isla ocupa alrededor de 4.856 metros cuadrados de superficie, más o menos el tamaño de un campo de fútbol, y permanece completamente virgen. No hay construcciones, hoteles ni infraestructuras turísticas. Está cubierta de vegetación mediterránea y rodeada por costas rocosas que dificultan parcialmente el acceso por mar.

Pero lo más curioso de todo es su precio de venta: 700.000 euros. Este precio es 12,991 euros inferior al valor medio de un inmueble en Madrid, donde el precio medio ya alcanza los 712.991 euros y el metro cuadrado se sitúa en 6.643 euros.

El dato que refleja la dimensión del problema

La comparación resulta todavía más llamativa al analizar algunos segmentos del mercado madrileño. Según Fotocasa, las viviendas de más de 100 metros cuadrados tienen un valor medio de 1.144.590 euros. Es decir, con el dinero necesario para comprar una vivienda más o menos amplia en la capital madrileña podría adquirirse la isla croata y todavía sobrarían más de 400.000 euros.

Y la cosa va a más si quieres algún que otro "lujo". En Madrid las viviendas amuebladas alcanzan los 8.165 euros por metro cuadrado y aquellas con ascensor llegan a los 7.488 euros por metro cuadrado.

Todo ello ocurre en una ciudad donde actualmente existen más de 15.000 inmuebles anunciados a la venta y donde el piso tipo ofertado tiene apenas 60 metros cuadrados y tres habitaciones.

El inconveniente que lo cambia todo

Sin embargo, la comparación tiene una letra pequeña importante. Las normativas urbanísticas de la zona impiden construir viviendas, hoteles o complejos turísticos en Mali Kosmać. Actualmente, la isla sólo puede destinarse a actividades agrícolas o ganaderas.

Aun así, la imagen resulta difícil de ignorar: en pleno 2026, una isla privada entera en una de las costas más cotizadas de Europa cuesta menos que una vivienda media en Madrid. Una comparación que, más allá de la anécdota, sirve para ilustrar hasta qué punto se han disparado los precios inmobiliarios en la capital española.