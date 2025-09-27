Va a un cajero automático y el extracto que encuentra le descoloca: "¿Por qué alguien tendría tanto dinero en su cuenta corriente?"

A veces sacar dinero en el cajero puede ser un evento puntual, pero extraordinario. Esto le ha ocurrido a Jeffrey Mitchell. Una simple visita a su banco en el estado de Arizona hizo que encontrase un extracto bancario con un saldo de más de 51.000 dólares (unos 43.400 euros). Él mismo ha compartido en redes sociales su experiencia.

En declaraciones recogidas por el medio italiano Focus Online, él relata que "lo miré y me sorprendió". "Toda mi vida me dijeron que creara un fondo de emergencia, pero más de 51.000 dólares me impactaron", cuenta. Por curiosidad, fotografió el recibo y lo publicó en la red social Reddit, algo que lo condujo rápidamente a la fama. "¿Por qué alguien debería tener tanto en su cuenta corriente?", escribe, entre otras cosas.

En pocos minutos, y según la publicación, el post logró más de cinco millones de visitas y 6.000 comentarios. "Creo que es bueno ver las diferentes perspectivas, pero siento que tal vez ha recibido mucha atención porque la gente está luchando en este momento", asegura el protagonista.

De acuerdo a la información difundida, muchas personas no tienen ahorros ni para casos de emergencia. Como muestra una encuesta realizada por el banco comercial alemán Team Bank en 2025, sólo el 6% de los jóvenes tiene ahorros para gastos inesperados y el 47% tiene menos de 2000 euros en la cuenta de ahorros. Asimismo, sólo el 27% de los encuestados tiene un colchón financiero de más de 5000 euros.

No obstante, los jóvenes de España son más ahorradores que los alemanes. Los españoles de entre 25 y 35 años ahorran de manera constante y acumulan, de media, unos 15.000 euros. Según un estudio de ING, consultado por la agencia Europa Press, en general un 76% de la población ahorra habitualmente, frente a uno de cada diez que asegura no hacerlo nunca.