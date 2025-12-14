Valencia suspende las clases este lunes en 35 colegios y dos universidades públicas por el temporal

Un hombre lleva un carrito de bebé mientras se protege de la lluvia con un paraguas, a 11 de noviembre de 2022, en València

El Ayuntamiento de Valencia ha decidido suspender las clases este lunes por aviso naranja por lluvias en 32 centros de zonas inundables y de tres pedanías del sur de la ciudad, La Torre, Castellar-Oliveral y Forn d’Alcedo. También se han suspendido en las dos universidades públicas.

En Pinedo y El Saler los centros estarán abiertos pero la jornada será no lectiva por el acuerdo con el Ayuntamiento con las direcciones de los centros, según un comunicado del Ayuntamiento.

Tras el último episodio de fuertes lluvias las direcciones de los centros de Pinedo y El Saler mantuvieron una reunión con las área de Emergencias del Ayuntamiento y Educación y se decidió de forma consensuada que con alerta naranja por lluvias los centros educativos de las dos pedanías tendrían un protocolo específico de apertura del centro pero sin actividad educativa.

Esta decisión se adopta para evitar los desplazamientos de numerosos alumnos de fuera de ambos núcleos urbanos que atraviesan zonas inundables en sus desplazamientos por carretera a estos centros escolares.

Por ello se ha decidido el cierre de la actividad docente en los centros ya determinados por el Ayuntamiento para las situación de alerta naranja por lluvias, lo que ya se ha comunicado a los centros educativos afectados.

El Ayuntamiento mantiene abiertos esta noche los tres Centros de Atención de Emergencias sociales (CAES) y, al estar completas todas las plazas, para esta noche se abrirá el Polideportivo de Benimaclet para las personas sin techo