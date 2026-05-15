Paga 12 euros en menos de tres horas y abre el debate sobre el precio del parking en los hospitales

El precio— elevado muchas veces— del aparcamiento en los hospitales vuelve a generar indignación en Madrid. El usuario @Peperubiom ha compartido un hilo en 'X' (antes conocido como Twitter) donde ha denunciado el coste que tuvo que pagar por estacionar durante menos de tres horas en las urgencias del Hospital Fundación Jiménez: 12,10 euros, lo que equivale a más de cuatro euros por hora.

"Ni tres horas en urgencias del hospital Fundación Jiménez Díaz (Madrid) tienen un coste de parking de 12,10€.Más de 4 euros por hora por ir a un hospital, no a una fiesta. Un parking de hospital, por cierto, sin ascensor ni accesos para personas con problemas de movilidad" , ha comenzado en su hilo, antes de preguntarse si el parking de un hospital debería ser gratuito.

"¿Debería ser gratis un parking de hospital? Totalmente y si se cobra que se gestione públicamente para que los beneficios reviertan en la mejora del centro hospitalario. En este caso no me dolería pagar. Pero, ay, el negocio prácticamente limpio es para la empresa EMPARK S.A", ha agregado.

Entre sus principales accionistas figura Cristian Abelló, hijo del empresario Juan Abelló, una de las mayores fortunas del país, según ha explicado. "El beneficio de Empark, en el último ejercicio, estuvo por encima de los 200 millones de euros", ha destacado.

También ha querido hablar del modelo de las concesiones públicas de los aparcamientos de Madrid, pues muchos de estos parkings no son propiedad de las empresas explotadoras, sino concesiones municipales por las que abonan cerca "de 160 euros anuales por plaza al Ayuntamiento". "Mi estancia en urgencias de tres horas les ha cubierto un 7% del alquiler de la plaza que he ocupado en un año".

"Luego nos echamos las manos a la cabeza porque se pida que se topen los precios del alquiler en la vivienda"

"¿Por qué pagan tan poco al ayuntamiento estas empresas de parking? En muchos casos son viejos contratos que se remontan a tiempos del franquismo. Luego nos echamos las manos a la cabeza porque se pida que se topen los precios del alquiler en la vivienda", ha continuado.

"Pero claro, los inquilinos que explotan los parking, uno de los negocios más rentables de España, se apellidan Abelló, Villar Mir, Del Pino, Pérez, Franco. Vamos, que no necesitan aval ni bancario ni de los padres", ha sentenciado, denunciando lo que considera un sistema bastante beneficioso para ciertos grupos empresariales.