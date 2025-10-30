Una vecina discreta de 89 años dona todas sus casas y 2 millones de euros a un pueblo pero tiene dos condiciones muy especiales

Una mujer mayor sosteniendo las llaves de casa con un divertido adorno en el llavero en forma precisamente de casa

Le apodan cariñosamente Monette. Y, probablemente, lo seguirán haciendo con más cariño aún. Se trata de una anciana francesa, natural del municipio normando de Escoville, que ha donado la friolera de dos millones de euros a ese mismo pueblo. Pero lo ha hecho con dos condiciones.

Se trata de la historia que recoge Compliance Journal, que ha saltado fronteras a razón del gran legado. Más de una decena de casas y fondos adicionales que llega a cuadriplicar el presupuesto anual del propio municipio.

Lo cierto es que esta señora era una vecina discreta, pero conocida por aquellos con los que coincidía en sus frecuentes visitas a la panadería o al cementerio. De hecho, las dos condiciones que ha impuesto para que las arcas locales se beneficien de su legado tiene mucho que ver con el patrimonio histórico de Escoville.

Las dos condiciones de Monette para que Escoville se quede con su legado de dos millones de euros pasan por el mantenimiento perpetuo de las tres tumbas familiares en el cementerio municipal y la restauración de la iglesia del siglo XVI. De hecho, gracias a ese capital, Escoville prepara importantes obras de restauración de la iglesia, incluida la renovación del altar mayor, una cabaña y varios elementos de mampostería. Unas actuaciones que también beneficiarán a las puertas y muros del cementerio.

Escoville solo debía cumplir estos dos requisitos para acceder al legado de Monette, pero no se han querido quedar ahí y también preparan otra actuación para homenajear el altruismo y compromiso con la historia del pueblo de Monette. Van a crear un nuevo parque en la localidad que llevará su nombre y que estará alrededor de un estanque que el consistorio había adquirido recientemente. También pondrán una placa conmemorativa a la iglesia.

¿Cómo funciona la donación de una casa a terceros en España?

Donar una vivienda a alguien que no es heredero forzoso (amigo, pareja no casada, fundación, etc.) es posible en España, pero exige cuidar forma, impuestos y herencia. En la práctica, todo pasa por escritura pública ante notario, aceptación expresa del donatario y liquidación de impuestos antes de inscribir en el Registro de la Propiedad. Conviene reunir nota simple actualizada, valor de referencia catastral y de mercado, recibo de IBI y comprobar cargas, tal como aconsejan los expertos de Garon Abogados y el portal Idealista.

Forma y plazos. La donación de inmueble debe otorgarse en escritura pública y ser aceptada por el donatario en la propia escritura. Tras firmar, se liquida el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) donde radica el inmueble (modelo autonómico; en muchas CCAA el formulario es el 651) y la plusvalía municipal (IIVTNU) en el ayuntamiento. El plazo habitual para el ISD es 30 días hábiles desde el acto; sin impuestos pagados no podrás registrar la transmisión. También es recomendable acudir al Registro de la Propiedad para completar la transmisión y garantizar seguridad jurídica.

Impuestos clave:

ISD (donatario): depende de la comunidad autónoma, del vínculo con el donante y del valor. Entre terceros, las bonificaciones suelen ser mucho menores que entre parientes, por lo que la factura puede ser alta.

Plusvalía municipal (donatario): se devenga si hay incremento del valor del suelo urbano.

IRPF (donante): la donación puede generar ganancia patrimonial como si vendieras, salvo exenciones (p. ej., mayores de 65 años que donan su vivienda habitual). Este IRPF es uno de los “costes ocultos” más relevantes, según señala CaixaBank en sus guías fiscales sobre donaciones.

Efectos sobre la herencia y consejos antes de dar el paso final

No puedes perjudicar legítimas. Donaciones que menoscaben la porción de herederos forzosos pueden ser inoficiosas y reducirse; además, pueden ser colacionables (se computan a la herencia salvo dispensa expresa). Planifica con asesoramiento para evitar conflictos sucesorios.

Finalmente, si realmente quieres donar una vivienda, ten en cuenta estos detalles que pueden evitar sustos de última hora. Por un lado, calcula impuestos antes de firmar; verifica si el inmueble está libre de cargas; valora alternativas (donar nuda propiedad reservando usufructo).

Por la complejidad fiscal autonómica y sucesoria, es prudente pedir consejo profesional y simular ISD, plusvalía e IRPF. Anticipar la planificación fiscal es la mejor forma de evitar sorpresas y conflictos posteriores.