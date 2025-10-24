Sus padres les hacen un regalo y 12 años después descubre que le debe a su hermano 50.000 euros gracias a ese gesto

Dos padres italianos, que con buena intención, donaron antes de fallecer a sus dos hijos un apartamento a cada uno, acabaron perjudicando, sin quererlo, a sus descendientes. La sorpresa llegó cuando, al fallecer ambos, el notario afirmó que uno de los dos hermanos le debía 50.000 euros al otro debido a la diferencia de valoración entre ambas propiedades.

Todo se remonta a 2013, momento en el que los padres de estos dos hijos decidieron donar un apartamento valorado en 300.000 euros a uno de sus hijos, mientras que al otro le dieron otra vivienda valorada con el mismo precio.

De este modo, cada padre se benefició de una deducción fiscal de 100.000 euros, sumando un total de 200.000 euros en deducciones fiscales por hijo, renovable cada 15 años. Sin embargo, el resto del dinero, 100.000 euros, continuaban sujetos a impuestos, por lo que cada uno de los hermanos tuvieron que pagar 17.000 euros.

Pasaron doce años hasta que ambos padres fallecieron. Y aquí fue donde llegó el problema, pues al acudir al notario, este les dijo que como ambos apartamentos no habían evolucionado de la misma manera, uno de los hermanos le debía al otro 50.000 euros.

El notario de Sainte-Genevieve des Bois, Frederic Labour, lo explica así en el diario Le Figaro: "Cuando ha habido donaciones simples en vida de los padres, se recalcula el total al momento de la herencia". "Actuamos como si los bienes donados aún pertenecieran al patrimonio de los padres y luego reevaluamos el conjunto", afirma el mismo.

"Si dos donaciones no han implicado bienes que han evolucionado de forma diferente a lo largo del tiempo, las cuotas ya no están equilibradas: debe restablecerse la igualdad entre los herederos. Aquel cuyo patrimonio haya aumentado de valor debe pagar una compensación a su hermano o hermana. Lo que prevalecen es la igualdad absoluta entre los hijos", agrega finalmente.