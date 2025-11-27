Una vendedora se jubila tras 44 años de esfuerzo sin saber que todo el pueblo le ha mentido para ocultar un plan

Una mujer mayor abre la puerta con cierto recelo por quién puede estar al otro lado

Petra Thees, una jubilada que trabajaba como vendedora en una tienda desde 1981, se ha llevado una grata sorpresa después de que todo su pueblo se uniese para organizarle una despedida en secreto.

Para poder llevar a cabo la fiesta, sus compañeros planearon un evento organizado por la Asociación de Apoyo a la Infancia y la Juventud, denominado "Juntos en lugar de solos".

Sin embargo, el evento tan solo fue un pretexto para prepararle una fiesta de despedida junto con la comunidad. "Estoy encantada de que todos hayan mantenido la boca cerrada", destaca la alcaldesa Roswitha Böbel, quien organizó la fiesta junto con su primera adjunta, Tina Schorcht y la encargada del mercado, Yvonne Jalaß.

"Petra Thees no solo es conocida por su trabajo en el sector de bienes de consumo, sino que también proviene de Redefin y está involucrada en el ayuntamiento y allí donde se la necesita", explica Tina Schorcht.

Mientras tanto, Petra Thess, ha asegurado que la sorpresa fue increible. "Incluso me molestó un poco que este evento 'Juntos en vez de solos' tuviera lugar en la plaza frente a nuestra tienda", afirma entre risas la mujer, que ahora planea trasladarse a la ciudad donde se encuentra su hijo para poder cuidar de sus nietos.

Cómo enfocar la jubilación desde el mismísimo Día 1

El envejecimiento puede ser una etapa plena, pero para aprovecharla es imprescindible saber cómo afrontarla. Así lo explica Marisol, psicóloga experta en gerontología y trabajadora en un centro de día de Bueu, en una conversación recogida por COPE Pontevedra, donde detalla las claves que considera esenciales para vivir la jubilación con salud física y emocional.

Según la especialista, la jubilación “marca un antes y un después” y es habitual que, tras tantos años de vida laboral, algunas personas experimenten un vacío inicial. Por ello, insiste en la necesidad de dar sentido a esta nueva etapa, y para lograrlo propone centrar la atención en tres pilares: ejercicio físico, actividad cognitiva y alimentación equilibrada. Estos elementos forman la base del envejecimiento activo y son, afirma, imprescindibles para mantener autonomía y bienestar.

En cuanto a la actividad física, Marisol recalca que no es necesario inscribirse en un gimnasio: caminar, realizar tareas del hogar, cuidar un huerto o participar en clases de gimnasia adaptada son opciones perfectamente válidas. Lo importante es “moverse cada día”, porque el ejercicio previene enfermedades, mejora el humor y contribuye a la autoestima.

El segundo pilar es el entrenamiento cognitivo. En el centro de día, explica, se promueven talleres de memoria, juegos de estrategia o actividades que requieren atención y concentración, porque “el cerebro es como un músculo: si no se ejercita, pierde capacidad”. También destaca el valor de la musicoterapia, una práctica que combina estimulación sensorial y socialización a través del canto, los instrumentos y la escucha activa.

El tercer elemento fundamental es mantener una alimentación adecuada, adaptada a las necesidades de cada persona, clave para prevenir déficits nutricionales y sostener la energía diaria necesaria para mantenerse activo.

Uno de los desafíos más preocupantes, según Marisol, es la soledad, a la que describe como una auténtica “epidemia del siglo XXI”. Por ello aconseja mantener una vida social activa: integrarse en grupos, asistir a centros comunitarios y participar en actividades conjuntas. La experta también anima a vivir nuevas experiencias, porque la jubilación “no significa que ya no haya cosas por descubrir”.

Finalmente, recuerda que el bienestar emocional es esencial. Gestionar el estrés, verbalizar preocupaciones y pedir ayuda cuando sea necesario son pasos que considera tan importantes como el ejercicio físico o mental. Porque, como recalca, envejecer bien no es cuestión de suerte, sino de cuidarse de forma integral cada día.