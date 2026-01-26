Las víctimas de Angrois, tras la absolución del cargo de Adif: "El Estado descarrila y premia a quien lo protege"

Rabia e indignación, pero precediendo a un pronunciamiento claro y sin tapujos sobre la que ha sido la última sentencia, en firme, del accidente ferroviario de Angrois (Santiago de Compostela) de 2013. El mismo que segó las vidas de 80 personas y causó 140 heridos y que dio lugar a un proceso cuya instrucción, proceso y espera del fallo jurídico abarcó la friolera de 12 años. Casi uno más después, el pasado viernes, conocían que uno de los dos únicos procesados era absuelto dejando como único responsable al maquinista.

Las víctimas y afectados agrupados en la Plataforma de Víctimas Alvia 04155 han expresado su profundo malestar por la decisión de la Audiencia Provincial de A Coruña de eximir de responsabilidad al único ex alto cargo de Adif que había sido imputado desde un comienzo, Andrés Cortabitarte. Dos de las tres magistradas de dicho tribunal consideraron que no quedó probado que el por aquel entonces director de la Seguridad en la Circulación de Adif estuviera obligado a realizar la comprobación del tramo en el que se produjo el accidente.

"El Estado descarrila y premia a quien lo protege", denuncia el colectivo de víctimas en un comunicado remitido a El HuffPost. Y con lo ocurrido hace una semana en Adamuz (Córdoba), advierten que "sin justicia y verdad las tragedias se repiten". En en este sentido, el diagnóstico de la plataforma es que "después de más de 12 años seguimos sin justicia y sin una investigación independiente como exige Europa, debido a unas instituciones politizadas que anteponen sus intereses espurios a la vida y seguridad de las personas".

Concentraciones hoy en A Coruña y en Madrid para señalar a Fiscalía, Abogacía del Estado, CGPJ y la CIAF

Por este motivo, volverán a salir a la calle este lunes, a las 17.00 horas, en sendas concentraciones simultáneas en A Coruña y en Madrid. Dichos actos de protesta tendrán lugar ante la Audiencia Provincial de la ciudad herculina, mientras que en la capital española tendrá lugar ante la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Desde la plataforma también han hecho una síntesis de los poderes y organismos, la "maquinaria del Estado" de quienes trabajaron en una única dirección, la de trabajar "para eximir la responsabilidad de quienes fueron negligentes, tratando por todos los medios de echar toda la culpa al último eslabón de la cadena, el maquinista, evitando cualquier tipo de responsabilidad y contaminando a la opinión pública". Y apuntan directamente a la Fiscalía, la Abogacía del Estado, el Poder Judicial y la Comisión de Investigación de Accidentes (CIAF).

Al Ministerio Público le recuerdan "que no investigó y protegió a las empresas públicas implicadas" y al "fiscal Mario Piñeiro que retiró la acusación al ADIF en el último momento", pero después "fue premiado con una plaza en el Tribunal Supremo por el ex fiscal del Estado García Ortiz". El colectivo también ha tenido palabras para la quien fue la "encargada de representar al Estado, Consuelo Castro", quien llegó a indicar "que el juez instructor estaba haciendo una 'inquisición general'", pero "después fue nombrada Abogada General del Estado".

También al CGPJ, frente a cuya sede se manifestarán esta tarde, le recuerdan que "cambió al primer juez instructor que imputó a varios directivos de ADIF". No se quedan ahí y subrayan que "genera estupor que la presidenta y ponente de la Audiencia elegida por el CGPJ, Ana Belén Sánchez González, en la sentencia dé por válida la investigación de la CIAF, cuyo equipo investigador, tal y como consta en el propio informe, estaba formado por el director de seguridad de Adif y de Renfe". Teniendo en cuenta esto último, desde el colectivo sugieren que "habrá que estar atentos a la carrera judicial de Ana Belén Sánchez González".

Contra los "gobiernos de PP y PSOE" que rechazan una investigación independiente

Precisamente, sobre la investigación de la CIAF -mismo organismo que se encargará de realizar la del accidente de Adamuz (Córdoba), al no estar en activo la autoridad independiente aprobada en ley hace casi dos años-, han reiterado su ya conocida posición: "Ni fue independiente ni analizó las causas que afectaban a Adif, Renfe y Fomento como señaló en un informe demoledor la Agencia Ferroviaria Europea".

Desde el colectivo han recordado también que no hubo un solo imputado en el plano político, pero que la participación de estos sí fue clave en lo que atañe a esa investigación que también fue contestada desde la Comisión Europea: "Los gobiernos de PP y PSOE negándose a realizar la investigación independiente que exige Europa, negando que fuera Alta Velocidad para protegerla imagen internacional de España y culpabilizando al maquinista exclusivamente". Además de las competencias autonómicas, en aquel momento, con Alberto Núñez Feijóo al cargo: "La Xunta de Galicia interviniendo en el proceso judicial imponiendo los peritos en el juzgado".

Sobre las palabras de Ábalos de que "preocupaba la imagen y la marca España"

Además de continuar reclamando la realización de una investigación técnica independiente -cuestión que se dirime actualmente en el Tribunal de Derechos Humanos (TEDH) en Estrasburgo-, las víctimas y afectados del accidente de Angrois han aludido a unas declaraciones del exministro de Transportes José Luis Ábalos, actualmente en prisión provisional por su presunta participación en el 'caso Koldo'.

En el comunicado de la asociación apuntan a lo que Ábalos "ha confesado en relación con Angrois y las infracciones por incumplir la normativa de seguridad denunciadas por Bruselas", y en las "que solo 'preocupaba la imagen y la marca de España y que el informe sería nefasto para nuestra industria turística'". A juicio de este colectivo "es terrible, no se vela por la vida y seguridad de los viajeros. La imagen y la marca España valen más que nuestras propias vidas".