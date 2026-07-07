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Vuelve el "café de los pobres": la achicoria de la posguerra se cuela entre los jóvenes y crece como alternativa al café
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Vuelve el "café de los pobres": la achicoria de la posguerra se cuela entre los jóvenes y crece como alternativa al café

Lo que durante décadas fue sinónimo de escasez y posguerra vive un inesperado renacimiento. La achicoria y otras bebidas como el café de cebada ganan terreno entre consumidores jóvenes atraídos por la salud, la sostenibilidad y el creciente precio del café.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Manojos de achicoria.
Manojos de achicoria.Getty Images

Hubo un tiempo en que la achicoria era poco más que un símbolo de necesidad. Durante los años más duros de la posguerra, cuando el café era un producto escaso y caro, miles de familias recurrieron a esta raíz tostada para seguir disfrutando de una bebida caliente en el desayuno o la merienda. Por eso durante décadas arrastró una etiqueta difícil de quitarse: la de "café de los pobres".

Sin embargo, aquello que durante generaciones estuvo asociado a la escasez está viviendo un sorprendente regreso.

La achicoria se está colando en cafeterías, supermercados y tiendas especializadas de varios países europeos como una alternativa al café tradicional. Y lo está haciendo de la mano de quienes menos relación tenían con ella: los consumidores jóvenes.

Del recuerdo de los abuelos a la moda de la Generación Z

El fenómeno es especialmente visible en Francia, principal productor mundial de achicoria. Allí se comercializa en envases con una estética muy similar a la del café de especialidad y se promociona como una bebida saludable, digestiva, sin cafeína y con un impacto ambiental mucho menor que el del café convencional.

El grupo francés Leroux, uno de los mayores fabricantes europeos del sector, registró un crecimiento del 30% en su facturación de achicoria soluble entre 2022 y 2024. Según la compañía, la nueva demanda procede principalmente de consumidores de entre 20 y 40 años que buscan alternativas más saludables y sostenibles.

La tendencia coincide además con un contexto de fuerte encarecimiento del café en todo el mundo, una circunstancia que ha llevado a muchos consumidores a interesarse por otras bebidas calientes con perfiles similares.

Pero la achicoria no está sola. También están recuperando protagonismo otros productos históricos como el café de cebada, muy popular en Italia bajo el nombre de caffè d'orzo, o mezclas de cereales tostados que aspiran a convertirse en sustitutos parciales del café.

España mira de momento desde la barrera

Mientras Francia vive un auténtico auge de este tipo de bebidas, España se encuentra todavía en una fase mucho más temprana.

La última empresa que continúa tostando achicoria en el país, ubicada en Vallelado (Segovia), asegura que el mercado nacional sigue siendo reducido y está sostenido principalmente por consumidores que mantienen la costumbre heredada de generaciones anteriores. Aun así, la compañía reconoce que observa con interés lo que está ocurriendo en otros países y confía en que la tendencia termine llegando también al mercado español.

Algunas señales apuntan en esa dirección. El crecimiento del consumo de productos vegetales, la popularidad de bebidas como el matcha o la creciente preocupación por la sostenibilidad han abierto la puerta a propuestas que hace apenas unos años parecían destinadas a desaparecer.

Por ahora, la achicoria sigue lejos de competir con el café en España. Pero el simple hecho de que una bebida asociada durante décadas a la pobreza y a la posguerra haya conseguido seducir a una nueva generación ya dice mucho sobre cómo cambian las modas alimentarias.

Y también sobre cómo algunos productos que parecían condenados al olvido pueden terminar encontrando una segunda vida cuando menos se espera.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

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Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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