Ya ha entrado en vigor en España, lo confirma el BOE: los mayores de 65 años tendrán un año más de cine por 2 euros para frenar la caída de espectadores⁠

Una apuesta por la cultura y, más en concreto, por el cine español, apuntaba el ministro de Cultura, Ernest Urtasun en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros del martes. Aunque todos los ojos y oídos estaban pendientes de las reacciones al 'caso Zapatero', aquella reunión dio de sí para mucho más. Entre otras cosas, para renovar una medida ya conocida años atrás, el 'cine barato' para los ciudadanos de la tercera edad.

Este jueves, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha oficializado lo adelantado por el ministro. La medida consistirá en una subvención directa a las salas de cine para "sufragar parte del precio de las entradas que se expidan a las personas de 65 o más años".

Así, con la ayuda aprobada por el Gobierno, los habitantes de 65 años o mayores podrán acudir a ver películas a un precio de dos euros durante "un día a la semana durante un año a contar desde la publicación de la resolución de concesión de las subvenciones", recoge el texto.

El BOE reitera lo ya defendido por Ernest Urtasun al presentar la medida ante la prensa. El descuento a los mayores busca proteger la "necesaria protección de la viabilidad económica de las salas de exhibición cinematográfica", por ser "un vehículo imprescindible y fundamental de acceso a la cultura de nuestro país". Esto es, para frenar la caída de espectadores en un momento en el que cada vez se llenan menos salas.

Por otro lado, para incentivar el ejercicio de "derecho de las personas mayores a llevar una vida digna e independiente y a participar en la vida social y cultural". Esto supone, asegura Moncloa, un apoyo para que los ancianos disfruten de "un proceso de envejecimiento activo y saludable".

La medida se dirige a un colectivo más que numeroso en nuestro país, con al menos 9'9 millones de ciudadanos con residencia legal en España, que son los que, según el Instituto Nacional de Estadística, cuentan con 65 o más años.

Para disfrutar de las entradas de cine a dos euros, bastará con acreditar la edad presentando el DNI, pasaporte, tarjeta de residencia u cualquier otro documento oficial equivalente a efectos de identificación donde conste la edad o la fecha de nacimiento.