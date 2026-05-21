Ha pasado inadvertido, pero ahí estaba: el matiz que ha metido 'Pasapalabra' a la hora de emitir 'El Rosco'

Pasapalabra va a seguir en Antena 3. El Rosco, de momento. Así lo han confirmado varias fuentes del icónico programa a EFE y la resolución del Tribunal Supremo afectará solo a El Rosco, lo que obliga a Atresmedia a cesar la emisión de la popular prueba al considerar que constituye una obra protegida por la propiedad intelectual cuyos derechos posee la empresa MC&F.

Ha sido un auténtico terremoto en la televisión española, más aún después de que verTele haya podido confirmar que Mediaset llegó a un acuerdo en secreto con la citada productora mientras el formato seguía emitiéndose en Antena 3, haciéndose con los derechos de una prueba que es historia de la televisión en España y la ronda final del concurso.

Con los ojos puestos en el programa emitido este jueves, que debía transcurrir con completa normalidad, hay un detalle que ha pasado inadvertido justo antes de que comenzara El Rosco, prueba que sí se emitirá durante varias semanas mientras la cadena estudia qué hacer con el formato.

El cartel de 'El Rosco' ha sido diferente al habitual

Antes de que arrancara la prueba final, el programa emitió el habitual cartel que, en condiciones normales, muestra el nombre de "El Rosco". Sin embargo, en esta ocasión lo sustituyeron por el nombre del programa: "Pasapalabra".

Si se revisan los programas anteriores, antes de que comenzara la ronda final —con la tradicional promoción de los participantes, normalmente personalidades conocidas, que apoyan a los concursantes principales que se juegan el bote— sí aparecía el cartel con el nombre propio de la prueba. En este caso, los protagonistas eran David y Javier, una pareja que está haciendo muy buenas migas y que apunta a sustituir a la formada por Rosa y Manu.

Europa Press informa que el programa se emitirá con 'El Rosco' de forma habitual hasta que se ejecute la sentencia, algo que podría durar "días o incluso varias semanas". Fue en noviembre de 2022 cuando la Audiencia Provincial de Barcelona condenó a Atresmedia a cesar la emisión de la prueba, considerando que la propiedad era de la productora holandesa MC&F.

El programa puso en marcha los respectivos procedimientos jurídicos mientras seguía emitiendo. el programa hasta el fallo de este jueves del Tribunal Supremo, que se ha hecho público a la hora de comer.

En 2019, Telecinco sí canceló el programa después de que la justicia condenara a Mediaset España a cesar las emisiones del programa tras una demanda de la productora británica ITV, que es la propietaria original de los derechos del formato.

El cartel de la prueba de El Rosco del programa del miércoles 20 de mayo. Atresmedia.