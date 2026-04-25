Apenas tiene 20 metros cuadrados, pero lo alquila por 850 euros al mes: "¿A dónde estamos llegando?"

El propietario tiene el plazo de un mes para devolverte la fianza del alquiler

El mercado de la vivienda está imposible. Solo hay que echar un vistazo por cualquier portal inmobiliario para darse cuenta que apenas hay oferta, y que los escasos pisos que hay disponibles, tienen unos precios absolutamente disparados.

La usuaria de TikTok @le_petit_patito, conocida por denunciar anuncios donde las condiciones de la vivienda están muy lejos de ajustarse al precio que demandan los propietarios, ha publicado un video que ejemplifica a la perfección cómo están "las cosas".

La casa en cuestión está en Benagalbón, una localidad situada en el municipio de Rincón de la Victoria, en la provincia de Málaga. Pese a tener apenas 20 metros cuadrados, el propietario la pone en alquiler por 850 euros al mes.

Una cifra totalmente desproporcionada, pues se trata de una vivienda "muy básica". La cocina, como destaca @le_petit_patito, está integrada en el salón. Sobre la vitrocerámica descansa "una platita de un euro de Ikea", entre otros accesorios poco vistosos.

Sillas de Coca-cola y sombrilla de Pizza Hut

En la estancia que pasa por salón hay un "sofá-cama y armario", por lo que esta usuaria concluye que es un "salón-comedor-cocina" aunque también puede ser una habitación. "Flexibilidad", ironiza.

El exterior de la casa tiene un "estilo racionalista y funcional". Entre los detalles que más destacan está la lavadora, que se encuentra fuera de la vivienda. En el jardín también hay una cortina "tipo ducha" para el porche, sillas de "Coca-cola" y sombrilla de Pizza Hut.

Tras hacer un boceto de la vivienda, @le_petit_patito anima a sus seguidores, con su particular tono irónico, a no dejar pasar esta oportunidad: "¡Corred que vuela!". Cabe destacar que la vivienda parece ser estar fabricada a partir de un contenedor.

Este tipo de viviendas destacan por ser económicas y funcionales, pero no precisamente por resultar especialmente cómodas y espaciosas. De ahí que el precio por el que se alquile resulte muy desproporcionado a las características que ofrece.