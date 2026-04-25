Compara cómo es trabajar en el turno de noche de un hospital en España y Noruega: "La vida a veces es buena para los enfermeros" 

Nerea Guerra es una joven enfermera y creadora de contenido española que trabaja en un hospital en Noruega. Un día la llamaron para trabajar en el turno de noche, ya que nadie más estaba disponible en esa fecha en concreto. A las pocas horas de comenzar la jornada, ha querido compartir sus sensaciones y ha hecho una comparación con España.

"Estoy en el turno de noche en un hospital, soy enfermera, trabajo en Noruega y es mi primera noche aquí", ha explicado al principio del vídeo publicado en su perfil de TikTok (@nereaguerraxpe). Aunque sí ha trabajado de noche en el país, nunca lo había hecho antes en un hospital. Y en tan solo una noche ha querido dar las gracias, ya que son tres enfermeras para seis pacientes: "Nunca me había pasado".

"Cuando trabajaba en España tenía 20 pacientes solo para mí por la noche", ha comparado. De hecho, eso es lo que hizo que fuera con miedo el primer día de trabajo, porque no suele trabajar de noche: "Pero me llamaron de extra porque nadie podía trabajarla y dije que sí".

"La vida a veces es buena para los enfermeros"

Los turnos de noche que ha trabajado en España los ha definido como "traumáticos": "Estoy aquí a las 23:00, mi turno empezó hace dos horas, tengo un par de antibióticos en una hora, otros cuantos a las seis de la mañana, chequear por las habitaciones que todo el mundo esté bien...".

Y ha rematado: "No sé, chicos. La vida a veces es buena para los enfermeros".

En cuanto a las reacciones, algunos usuarios han compartido su opinión en los comentarios del vídeo: ¿Tres para seis pacientes? ¿Qué maravilla es esa? Enhorabuena por tener el valor de salir de España, luego aquí falta personal sanitario y no saben por qué.

Algunos usuarios coinciden en que, de esta manera, los pacientes tienen mucha "suerte", porque así pueden estar "bien atendidos". Puedes ver el vídeo completo en sus redes sociales clicando aquí.