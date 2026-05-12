Ursula von der Leyen, 67 años, presidenta de la Comisión Europea: "La pregunta no es si los jóvenes deben tener acceso a las redes sociales"

La presidenta de la Comisión Europea ha vuelto a insistir esta semana en la necesidad de regular las redes sociales para evitar que los menores accedan a ellas. Ursula von der Leyen ha avanzado nuevas regulaciones al respecto, apenas unas semanas después de anunciar la app comunitaria que ayudará a verificar la edad de los usuarios en internet. También ha pedido que las familias colaboren en "retrasar la edad de uso de las redes".

Von der Leyen ha hecho estas declaraciones en la apertura de una conferencia internacional sobre jóvenes e inteligencia artificial que se está celebrando en Copenhague, Dinamarca. Precisamente el Parlamento de este país ha creado un panel de expertos sobre la seguridad digital de los menores, como el que ya creó el Ministerio de Juventud e Infancia que dirige en España Sira Rego años atrás para impulsar la ley de protección de menores en entornos digitales que sigue varada en el Congreso de los Diputados.

"Sin prejuzgar las conclusiones del panel de expertos, creo que deberíamos considerar atrasar el uso de las redes sociales. Dependiendo de sus resultados podríamos presentar una propuesta legal este mismo verano", avanzó Von der Leyen. Francia, Polonia o Dinamarca son algunos de los países que, junto con España, está avanzando en legislaciones para frenar el acceso de menores a redes sociales.

Von der Leyen también dejó una frase con la que sembró debate, al recordar que el problema no es únicamente que los adolescentes accedan a las redes, sino que las grandes plataformas tecnológicas accedan y exploten publicitariamente los datos personales de personas muy jóvenes. "La cuestión no es si los jóvenes deberían tener acceso a las redes sociales, la cuestión es si las redes sociales deberían tener acceso a los jóvenes".

"Devolver la niñez a los niños"

Von der Leyen pronunció estas palabras al tiempo que reclamó la necesidad de "devolver la niñez a los niños" y "aliviar" también la elevada responsabilidad que tienen los padres, al verse obligados a vigilar constantemente cualquier pantalla a la que tienen acceso sus hijos. Lo llamativo es el diagnóstico que ya se hace en las altas esferas de Bruselas sobre los "riesgos" del mundo digital.

"Estos riesgos son la realidad del mundo digital, y seré clara: no son accidentales. Son el resultado de modelos de negocio que tratan la atención de nuestros niños como una mercancía. A mayor atención, mayor beneficio".

Además del activismo por los derechos digitales y por la privacidad, en España la exdirectora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) Mar España fue uno de los primeros cargos públicos en pronunciarse sobre este tema. Le tomó el guante el actual Ministerio de Juventud e Infancia, con Sira Rego al frente. El debate ya está cobrando relevancia a nivel internacional y Von der Leyen se ha sumado a ello.

El problema, abundan muchos especialistas, es regular interviniendo antes en los adolescentes que en las grandes plataformas. Esto, que compete directamente a Bruselas, puede ser controvertido: la Unión Europea va a tener antes una aplicación para verificar la edad de los menores en entornos digitales cuando directamente podría exigir y regular más a las empresas. Von der Leyen recordó en su charla que se han producido avances en ese ámbito, como las regulaciones de Servicios Digitales.

Sin embargo, los rumores siguen creciendo en la Comisión en torno a la idea de que la presidenta Von der Leyen haya interferido personalmente en un expediente sancionador que se disponía a anunciar una propuesta de multa millonaria contra Google. La razón: el temor a enfadar a Donald Trump, al otro lado del Atlántico. Von der Leyen cree que la pregunta debería ser por qué las redes deben tener acceso a los jóvenes, pero buena parte de la respuesta está en su mano.