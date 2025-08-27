Zamora, León, Asturias y Lugo: los fuegos que aún no cesan y obligan a desalojos

Un camión de bomberos de la Diputación durante los trabajos nocturnos de lucha contra el fuego y defensa de poblaciones en el incendio de Porto (Zamora).

La situación de los incendios en España ha evolucionado favorablemente este martes, pero no se puede cantar victoria aún. Ahora la preocupación se centra en algunos nuevos fuegos y en las dificultades para controlar, sobre todo, el de grandes dimensiones declarado hace 12 días en la provincia de Zamora. León, Asturias y Lugo también contienen la respiración y desalojan localidades como medida de precaución.

Según los últimos datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, en sus siglas en inglés), el número de hectáreas quemadas en España desde comienzos de año asciende ya hasta las 413.992 en un total de 268 fuegos.

Ante esta situación y las tres olas de incendios que vive el país desde junio pasado, el Gobierno aprobó ayer la declaración de zona catastrófica a los territorios quemados por los incendios forestales y las áreas inundadas desde el 23 de junio pasado en 16 regiones y abrió la vía para que las personas afectadas soliciten las correspondientes ayudas y subvenciones.

Un total de 23 localidades de las provincias de Zamora y León permanecen desalojadas y sus habitantes han pasado una noche más fuera de sus casas pese a la buena evolución experimentada por la mayoría de los incendios en esas dos provincias. En total, los pueblos evacuados suman una población que ronda los 650 habitantes y que son unos 300 menos que los que había desalojados al comienzo de este martes, si bien en la provincia de León hay otros 16 pueblos confinados con otros 1.200 habitantes afectados, han informado fuentes del operativo de extinción de la Junta de Castilla y León.

De los incendios de mayor gravedad, el único que ha empeorado en cuanto a evacuaciones ha sido el de Anllares (León), donde ha sido necesario un nuevo desalojo a última hora de esta tarde, el de la localidad de Anllarinos del Sil por los continuos cambios de viento.

En el de la localidad leonesa de Garaño, las labores de extinción se han visto favorecidas por el cambio de viento, los contrafuegos y los trabajos de perimetraje, por lo que presenta una mejor situación que por la mañana. Y en el de las localidades leonesas de de Colinas, Fasgar e Igüeña el incendio ha ampliado su frente debido a una meteorología desfavorable.

Por último, el de Porto (Zamora) se trabaja con maquinaria para establecer líneas de contención en la zona leonesa de La Baña y existe una evolución positiva en el entorno del casco urbano de San Ciprián de Sanabria mientras que en el cañón del Tera las reactivaciones han sido continuas a lo largo de la jornada.

Las previsiones meteorológicas apuntan a una bajada de temperaturas hoy miércoles de ocho grados centígrados de media en la zona noroeste con posibilidad de precipitaciones a partir de las diez de la noche, lo que es positivo, aunque a cambio se epsera viento del oeste de hasta 50 kilómetros hora.

Por su parte, la gravedad del incendio declarado ayer tarde en San Antolín de Ibias ha obligado a evacuar preventivamente los pueblos de Villamayor y Villarcebollín y a decretar una evacuación voluntaria de los núcleos de Dou, Andeo, Piñera y Centenales, debido a la velocidad con la que se está propagando el fuego, que los servicios de emergencia trabajan ahora para contener.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha informado esta noche tras la reunión del Centro de Coordinación Opertaiva Integrado (Cecopi) de que todo apunta a que el fuego ha sido provocado, así como que es el que avanza con mayor rapidez de todos los que ha sufrido el Principado, debido a la velocidad del viento, por lo que está traspasando las defensas forestales de las que disponían los pueblos.

Los trabajos de los servicios de emergencia se centran en fijar las líneas de defensa para intentar contener el avance de las llamas, cuya velocidad ha obligado al Cecopi ha tomar decisiones que son "difíciles", según ha explicado Barbón.

"Es una zona en la que hay bastantes cortafuegos y esto es algo que hay que resaltar, pero es tal la velocidad que ha tomado que lo que estamos viendo es que el fuego está superando los cortafuegos existentes, muchos de ellos además en condiciones muy buenas, que se habían repasado los últimos años y están en buenas condiciones de defensa, y aún así estamos viendo como no están siendo capaces de parar la actuación del fuego", ha detallado el Barbón esta pasada noche, en una declaración en la que ha subrayado la "gravedad" de la situación.

Debido al peligro que supone el humo tanto para los vecinos como para los servicios de emergencia que trabajan en la zona, se ha decretado la evacuación obligatoria de Villamayor y Villarcebollín y una evacuación voluntaria de los núcleos cercanos de Dou, Andeo, Piñera y Centenales, que el presidente ha pedido a los ciudadanos que cumplan.

Este nuevo foco ha obligado a derivar efectivos y medios del incendio de Degaña, que ya trabajan sobre el terreno en la creación de defensas para contener las llamas, por lo que, tal y como ha afirmado Barbón, les esperaba "una noche larga", con la esperanza de que una bajada de las temperaturas y la llegada de lluvias a partir de mañana contribuyan a aliviar la situación. Ahora se espera balance de situación.

La situación en Galicia es dispar. En Ourense ha mejorado y se ha desactivado la situación 2 -de riesgo para núcleos poblados- en la provincia pese a dos focos aún sin estabilizar, mientras que ha empeorado en Lugo con un nuevo fuego en A Fonsagrada, que se suma al que avanza en A Pobra do Brollón y eleva a cuatro los incendios activos en Galicia.

El último balance de Medio Rural, que incluye los fuegos con al menos 20 hectáreas quemadas, recoge que la pasada madrugada se declaró un fuego en el municipio lucense de A Fonsagrada. El incendio, que comenzó en la parroquia de San Pedro de Río, ha calcinado alrededor de 30 hectáreas, según las estimaciones provisionales.

Este fuego se suma al otro que avanza en la provincia de Lugo, declarado el lunes en A Pobra do Brollón, parroquia de Abrence, y que ha calcinado alrededor de 800 hectáreas, 200 más que la cifra divulgada a primera hora de este martes. Se espera conocer un nuevo balance, también en este caso, esta mañana.