22 poblaciones de León y Zamora permanecen evacuadas pese a mejorar los incendios

Dos agentes de la Guardia Civil contemplan las llamas durante los trabajos nocturnos de lucha contra el fuego y defensa de poblaciones en el incendio de Porto (Zamora)

Un total de 22 localidades de las provincias de Zamora y León van a permanecer desalojadas en la noche del martes al miércoles pese a la buena evolución experimentada por la mayoría de los incendios de ambas provincias.

Tal y como recoge EFE, los municipios evacuados suman una población que ronda los 650 habitantes. La cifra es de unas 300 personas menos que las que había desalojadas al comienzo de la jornada.

No obstante, fuentes del operativo de extinción de incendios de la Junta de Castilla y León han informado de que en la provincia de León hay otros 16 pueblos confinados con 1.200 habitantes afectados.

De los incendios de mayor gravedad, el único que ha empeorado en cuanto a evacuaciones ha sido el de Anllares (León), donde ha sido necesario un nuevo desalojo a última hora de este martes, el de la localidad de Anllarinos del Sil, por los continuos cambios de viento.

En el de la localidad leonesa de Garaño, las labores de extinción se han visto favorecidas por el cambio de viento, los contrafuegos y los trabajos de perimetraje, por lo que presenta una mejor situación que en la mañana de este martes.

En el fuego de las localidades leonesas de Colinas, Fasgar e Igüeña las llamas han ampliado su frente debido a una meteorología desfavorable.

Por último, en el incendio de Porto (Zamora) se trabaja con maquinaria para establecer líneas de contención en la zona leonesa de La Baña y existe una evolución positiva en el entorno del casco urbano de San Ciprián de Sanabria. No obstante, en el cañón del Tera las reactivaciones han sido continuas a lo largo de la jornada.

Las previsiones meteorológicas apuntan a una bajada de las temperaturas durante este miércoles de ocho grados centígrados de media en la zona noroeste con posibilidad de precipitaciones a partir de las 22:00, lo que es positivo. La mala noticia es que se espera viento del oeste de hasta 50 kilómetros por hora.