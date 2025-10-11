¿Soplan vientos de cambio?: el conocido candidato de Apple para coger el testigo de Tim Cook

Aplicar un cambio de aires en una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo no es tarea fácil, pero no es nada nuevo. Por poner un ejemplo, Google ha tenido varios consejeros delegados: Eric Schmidt, Larry Page y, el actual, Sundar Pichai. Y ese debate es el que se encuentra en el seno de Apple. ¿Quién puede ser el sustituto de Tim Cook?

Después del lanzamiento del iPhone 17, iPhone 17 Pro y iPhone Air, ha sido el analista Mark Gurman, de Bloomberg, el que ha deshojado la margarita. Se está barajando un cambio en la compañía de Cupertino o, simplemente, una persona que se convierta en la mano derecha del empresario de Alabama.

Lo cierto es que el periodista estadounidense ha dado un nombre propio: John Ternus, actual vicepresidente sénior de ingeniería de hardware de Apple. Después de una década sin grandes cambios en la firma norteamericana, ha avisado de que esa estabilidad no puede durar para siempre.

John Ternus, en una imagen de archivo, en junio de 2022. dpa/picture alliance via Getty I

"Se está gestando un amplio cambio de mando, empezando por la salida del director de operaciones, Jeff Williams", asegura. Una persona que había sido considerado el futuro Tim Cook, pero parece que puede haber varios movimientos. El principal talón de Aquiles de la compañía de Cupertino ha sido su lento avance en materia de inteligencia artificial y eso puede suponer un motivo aparente para enseñar la puerta al director de esta materia en la empresa, John Giannandrea.

"Aún no está claro cómo evolucionará Apple su proceso de contratación ni cuánto tiempo más se quedará Giannandrea, pero la compañía necesita urgentemente reforzar su negocio de IA", detalla Gurman.

¿Nuevo CEO en la oficina?

Y es ahí donde emerge la figura de John Ternus. Con Lisa Jackson, exdirectora de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y demócrata que trabajó en la administración de Barack Obama, hablando de jubilarse tras mantener un perfil bajo tras el regreso de Donald Trump- según el analista de Bloomberg-, queda aún un frente mayor: el futuro de Tim Cook.

El empresario e ingeniero de Alabama cumplirá en noviembre 65 años y es, precisamente, la marcha de Jeff Williams la que le dejaría sin un segundo al mando. Cook no se iría con una mano delante y otra detrás. Podría seguir estando involucrado en la compañía, como posible presidente de la junta directiva.

El analista Mark Gurman reconoce que hay los nombres del nuevo director de operaciones, Sabih Khan, y la directora de ventas, Deirdre O'Brien, también suelen formar parte de estos rumores, pero apunta a que en la "transición formal de CEO", John Ternus "sigue siendo el principal candidato".

El periodista de Bloomberg justifica esta candidatura porque tiene 50 años, misma edad con la que Cook sustituyó a Steve Jobs. Eso le permite estar en el puesto durante al menos una década si no hay ningún contratiempo grave. Pero la cosa no queda ahí, Gurman habla de que su perfil es idóneo porque Apple necesita a un tecnólogo en un momento en el que sigue habiendo grandes problemas para desarrollar una IA potente en sus dispositivos.

Su currículo hace que pueda ser capaz de liderar el impulso que la compañía de Cupertino necesita en el sector del hogar inteligente o también en el de los vehículos autónomos.

"Ternus destaca. Es carismático y muy apreciado por los fieles de Apple, además de contar con la confianza de Cook, quien le ha otorgado mayores responsabilidades. El ejecutivo se ha convertido en un responsable clave en la toma de decisiones sobre hojas de ruta, características y estrategias de productos, ampliando su influencia más allá del ámbito tradicional de un jefe de ingeniería de hardware", asegura el analista.

Sea por casualidad o no, Ternus acompañó a los clientes en la apertura de la tienda de Apple de Regent Street, en Londres (Reino Unido) y Cook hizo lo propio en la de la Quinta Avenida de Nueva York (Estados Unidos). Mark Gurman asegura que personas de la compañía ven "pocas dudas de que Ternus eventualmente será el CEO" y más al presentar el que es el teléfono más delgado hasta la fecha de la firma, el iPhone Air.