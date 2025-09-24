Cómo seguir las noticias desde El HuffPost en Google Discover: un simple gesto para no perderte nuestro contenido
Google ha introducido un cambio importante: la posibilidad de elegir tú mismo a qué medios quieres seguir directamente desde Discover. Para quienes leen habitualmente El HuffPost, la novedad es una gran oportunidad.
Cada vez que desbloqueas tu móvil, Google Discover te enseña un feed de noticias, vídeos y contenidos que cree que pueden interesarte. Es un espacio que millones de personas consultan a diario casi sin darse cuenta y que, hasta hace poco, dependía casi por completo de lo que el algoritmo decidía en función de tu historial de búsquedas y tus interacciones.
Ahora bien, Google está desplegando un cambio importante: la posibilidad de elegir tú mismo a qué medios quieres seguir directamente desde Discover. Esto significa que no tienes por qué quedarte con lo que la 'máquina' considera relevante. A partir de ahora, puedes marcar tus fuentes favoritas y dar prioridad a sus artículos para que aparezcan más a menudo en tu pantalla.
Para quienes leen habitualmente El HuffPost, la novedad es una gran oportunidad. Seguir al medio dentro de Discover garantiza que tendrás siempre a mano lo último en política, sociedad, tendencias virales o análisis de actualidad, sin necesidad de ir a buscarlo a propósito.
Cómo seguir a El HuffPost en Google Discover
Configurar Google Discover para seguir a El HuffPost es un proceso muy sencillo. Primero, asegúrate de que has iniciado sesión con tu usuario de Google. Una vez confirmada esta parte, entra en la página de perfil de El HuffPost. Haz clic en el botón alargado de "Seguir en Google".
Con este gesto tan sencillo, Google te irá mostrando en tu página personal de Discover más noticias, reportajes, entrevistas... de El HuffPost.
Existe otra forma de seguirnos, aunque la funcionalidad por ahora no está disponible en España.
- Abre la app de Google en tu móvil (o desliza a la derecha en Android para entrar en Discover).
- Busca “El HuffPost”.
- En la ficha del medio o en cualquier noticia que veas en Discover, toca Seguir (arriba a la derecha).
¿Qué impacto tendrán estos cambios en Google?
El cambio de Discover supone dar al usuario más control sobre lo que consume. En un panorama en el que la saturación informativa es una realidad, poder decidir qué medios se muestran en primer plano es un filtro necesario. Al seguir a El HuffPost, no solo recibirás más noticias del medio, sino que también estarás diciéndole al algoritmo qué tipo de información valoras y prefieres frente a otras opciones que para tu estilo de vida, inquietudes o preferencias quizás sean menos relevantes.
Esto se traduce en un feed mucho más útil: menos ruido, menos titulares que no encajan contigo, y más artículos de análisis, reportajes, entrevistas o virales que sí te interesan. La diferencia puede parecer sutil al principio, pero a medida que usas Discover con tus fuentes favoritas activadas, la experiencia se vuelve más personalizada y satisfactoria.
Por qué deberías seguir El HuffPost
El algoritmo de Google acierta muchas veces, pero no siempre distingue lo que de verdad importa de lo que solo hace ruido. Al seguir a El HuffPost en Discover te aseguras tener a mano información rigurosa, clara y plural, contada con un estilo cercano y sin complejos, diferente a lo que puedas encontrar en otros medios.
El HuffPost nació en Estados Unidos en 2005 y pronto se convirtió en un referente del periodismo digital: de hecho, fue el primer medio nativo online en ganar un Premio Pulitzer. En 2012 aterrizamos en España con la misma idea que hoy nos define: contar la actualidad con rigor, pero también con cercanía, ironía y un punto de frescura.
Somos un medio independiente que mezcla lo global con lo local, lo político con lo viral, lo serio con lo que se comenta en la calle. Además, en el HuffPost España nos esforzamos por dar voz a quienes suelen quedar fuera y explicamos con claridad lo que pasa y por qué te afecta. Desde la política hasta la cultura pop, pasando por la igualdad, el clima, todo lo relacionado con el mundo del lifestyle o los contenidos más virales, en nuestra web y todas nuestras redes sociales encontrarás historias útiles, humanas y entretenidas.
En un mar de titulares, seguirnos es una forma sencilla de filtrar lo que no te aporta y dar prioridad a un periodismo que conecta contigo y con tu día a día. Así que ya sabes, menos ruido y más HuffPost España en tu Discover. Y, además, puedes recibir nuestros contenidos destacados en otras plataformas:
- Apúntate aquí para recibir totalmente gratis la newsletter de El HuffPost en la que cada mañana tendrás en tu mail las últimas noticias, los mejores reportajes y análisis y los virales del momento.
- Consigue la app de El HuffPost España en la Google Play Store para móviles y dispositivos Android y en la Apple App Store para iOS.
- Síguenos en TikTok, YouTube, LinkedIn, Twitter/X, Instagram, Bluesky y Facebook.