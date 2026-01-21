Aterrizan en España los nuevos OPPO A6 Pro 5G y OPPO Watch S: gama media con rendimiento y batería de otra liga 

OPPO ha confirmado la llegada a España de sus dos nuevos dispositivos, el OPPO A6 Pro 5G y el OPPO Watch S. La firma china que sigue siendo la quinta marca que más móviles ha vendido a nivel mundial, según los datos de Counterpoint Research, ha lanzado su nuevo smartphone de gama media y un reloj muy ligero y con funciones pensadas para monitorizar a la perfección nuestra salud.

El primero de ellos, muy resistente, con una estética muy elegante, y con funciones que poco tienen que envidiar a cualquier teléfono de la misma gama. El nuevo smartwatch de OPPO es ultrafino, con características dignas de un gama alta, como el GPS de doble banda.

Sobrado de batería

Empiezo hablando del nuevo teléfono de gama media de OPPO. El A6 Pro 6G llega a España con una batería de 6.500 mAh, una tecnología de carga rápida para mejorar la experiencia de los usuarios. Prometen hasta 19,1 horas de reproducción de vídeo en YouTube o 42,2 horas de reproducción de música con la pantalla apagada.

Respecto a la carga, también incluye la tecnología de carga rápida SUPERVOOC de 80W de OPPO y aseguran que después de 1.830 ciclos de carga, unos cinco años en un uso típico, su batería conservará más del 80% de vida útil.

Incorpora un panel AMOLED de 120Hz, aunque es cierto que con un brillo máximo de 1.400 nits, algo que se agradecería que fuera un poco mayor para exteriores. Pero no es lo único incluido en la pantalla. El motor Trinity Engine de OPPO mejora la estabilidad general y el motor Luminous Rendering Engine mejora los efectos de animación paralela, similares a los que tiene en su flagship.

El nuevo OPPO A6 Pro 5G llega con un sistema de cámaras trasero compuesto por dos sensores. Una cámara principal de 50 megapíxeles y un segundo sensor para dar profundidad de 2 megapíxeles.

El OPPO A6 Pro 5G. OPPO

Otro de sus puntos fuertes es su protección y resistencia. Sigue siendo muy robusto, con una aleación de aluminio de alta resistencia AM04 y ha logrado una clasificación de resistencia al agua y al polvo IP69. También han incorporado el vidrio AGC DT-Star D+ Crystal Shield para hacer frente a impactos o rayones.

Lee Du, director senior de proyectos de hardware de OPPO, asegura que el OPPO A6 Pro Series es la "serie A más potente hasta la fecha, llevando la serie a nuevos límites, desde diseño y calidad de pantalla hasta cámara, batería y rendimiento general". Ya que han incluido en él el procesador MediaTek Dimensity 6300, perfecto para cualquier uso exigente.

"La tecnología de batería de larga duración ha sido durante mucho tiempo un enfoque de nuestro compromiso para ofrecer experiencias excepcionales en la Serie A de OPPO", ha razonado.

El nuevo OPPO A6 Pro 5G está disponible desde los 279 euros hasta el 22 de febrero, con una configuración de 8GB de RAM y 256GB de ROM en dos colores, Lunar Titanium y Stellar Black, que conforman una estética muy elegante.

El nuevo móvil OPPO A6 Pro 5G. OPPO

Un nuevo reloj ultrafino

OPPO también ha lanzado en España su nuevo OPPO Watch S, un reloj inteligente ultrafino, pensado para el deporte y la salud que tiene características más de un gama alta que de un gama media.

Su diseño, elegante, es muy delgado y de acero inoxidable. Con él, se puede chequear la salud en 60 segundos, pero también está ideado para prácticas más exigentes como las deportivas. Con funciones destacables, como el GPS de doble banda, para estar conectado en todo momento.

El nuevo reloj de OPPO es capaz de registrar métricas de deportes como el running, tenis, natación, remo, ciclismo, andar o saltos de comba, entre un total de 11 modalidades deportivas.

Como suele ser habitual en este tipo de dispositivos pensados para el ejercicio y la salud, es resistente al polvo y al agua, superando pruebas IP68. Aguantando la presión, por poner un ejemplo, hasta los 50 metros bajo el agua.

Respecto a las funciones relacionadas con la salud, cuenta con sensor de frecuencia cardíaca de 8 canales, un sensor de oxígeno en sangre de 16 canales y hasta un sensor de temperatura de la muñeca. Sin duda, métricas que parecen propias de un gama alta.

Y al igual que en su nuevo smartphone, OPPO también ha incluido una batería muy larga a su nuevo smartwatch. Es capaz de disfrutar de hasta 10 días de autonomía con uso normal y 7 en uno exigente.