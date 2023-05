La curiosa razón por la que Steve Jobs nunca compró un coche

Steve Jobs será recordado como parte de la historia por sus avances en la tecnología y por la creación de una de las empresas más potentes del sigo XXI, pero también es recordado por su personalidad obsesiva con el orden y el trabajo en equipo.

De hecho, varios expertos aseguran que Jobs sufrió desde su comienzo laboral un trastorno de personalidad que le llevaba a buscar la perfección sus empleados con pequeños detalles como colocar simétricamente dos elementos en una placa base.

De alquiler en alquiler

Pero en su día a día también tenía algunas manías. Una muy curiosa es que Steve Jobs no quería tener coche propio. Así que el californiano decidió alquilar un coche. Pero no siempre el mismo. Steve Jobs odiaba las matrículas, no le gustaba ser controlado, y por entonces había una ley en el estado de California (fue derogada en 2019) por la cual si alquilabas un coche podías ir sin matrícula los primeros seis meses.

Mercedes-Benz SL 55 AMG

De esta forma, el fundador de Apple decidió alquilar un Mercedes-Benz SL 55 AMG cada seis meses y así no tenía la obligación de circular ‘documentado’ y cuando pasaban los seis meses volvía a entrar al concesionario y pedía otro Mercedes-Benz SL 55 AMG.