Ni Mario Kart ni FIFA: el nuevo fenómeno que arrasa en los videojuegos es el escondite de toda la vida, con muñecos camuflados hasta en conos de tráfico

En un momento en el que la industria del videojuego apuesta por mundos gigantescos, gráficos cada vez más realistas y presupuestos millonarios, un título de lo más sencillo ha conseguido dar la sorpresa. En apenas unas semanas se ha convertido en un fenómeno mundial gracias a una idea que cualquiera conoce desde la infancia: jugar al escondite. Aunque esta vez con pequeños muñecos capaces de camuflarse hasta desaparecer a plena vista.

Detrás de esta tendencia está Meccha Chameleon, un juego independiente japonés que transforma el clásico juego del escondite en una competición de camuflaje. Los participantes controlan pequeños personajes completamente blancos que pueden pintarse para copiar colores, texturas y patrones del escenario hasta confundirse con una pared, una lata de refresco, un cuadro o cualquier otro objeto del mapa. La misión de los buscadores consiste en encontrarlos antes de que termine el tiempo.

Debido a su viralización en redes sociales, ahora la mecánica ha traspasado la pantalla. Miles de usuarios han empezado a recrear el juego en la vida real pegando pequeñas figuras pintadas sobre conos de tráfico, bolsas de patatas, camisetas o estanterías de supermercados para comprobar cuánto tardan otras personas en localizarlas. El resultado son vídeos que acumulan millones de reproducciones y alimentan todavía más la popularidad del juego.

Más de 15 millones de copias vendidas

Lo más llamativo es que este inesperado éxito no tiene detrás una gran superproducción. El juego fue desarrollado por un equipo de apenas dos personas que lo crearon en alrededor de dos meses. Según recoge PC Gamer, Meccha Chameleon se lanzó en Steam por un precio cercano a los seis euros y sin apenas inversión en publicidad. Aun así, el boca a boca y los clips compartidos por streamers han hecho el resto.

En menos de un mes desde su lanzamiento, el título ha superado los 15 millones de copias vendidas, convirtiéndose en uno de los videojuegos más exitosos de 2026 y dejando atrás a grandes lanzamientos del año. Además, llegó a reunir más de 340.000 jugadores simultáneos en Steam, una cifra reservada normalmente para franquicias mucho más consolidadas. Parte de su éxito reside en que cada partida está llena de situaciones imprevisibles y muy divertidas.

Mientras las grandes compañías siguen apostando por desarrollos cada vez más costosos, Meccha Chameleon demuestra que una idea sencilla, creativa y accesible todavía puede conquistar a millones de jugadores. Al fin y al cabo, el mayor fenómeno del momento no consiste en conducir más rápido ni marcar más goles, sino en hacer algo que cualquiera recuerda de la infancia: esconderse tan bien que nadie sea capaz de encontrarte.