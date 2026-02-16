La nueva PlayStation podría retrasarse a 2029: los motivos de las dudas de Sony

La inteligencia artificial (IA) está cambiando el paradigma tecnológico a todos los niveles. No hay ningún sector que escape a esto, ni tan siquiera el de los videojuegos. Tanto es así que el calendario de la próxima PlayStation está 'parado' y la nueva consola de Sony podría retrasarse hasta 2028 o 2029. La carrera por desarrollar la mejor y más potente inteligencia artificial está teniendo una serie de efectos colaterales que eran difíciles de prever hace apenas unos pocos meses.

¿Y por qué está sucediendo esto ahora? El motivo principal es el aumento de la demanda de chips vinculados a la mencionada IA, que ha tensionado el mercado hasta tal punto que los precios se han elevado, al tiempo que se ha reducido la disponibilidad de determinados tipos de memoria avanzada.

Podría cambiar el ciclo habitual en Sony

En el punto de mira está ahora Sony y la nueva PlayStation. Fuentes cercanas a la compañía están explicando que la sucesora de la actual PlayStation 5 podría retrasarse hasta 2028 o incluso 2029. De acabar produciéndose esto, sería una ampliación muy significativa del ciclo habitual entre generaciones, que tradicionalmente siempre ha rondado los seis o siete años.

Falta saber la versión oficial de la marca japonesa. Sin embargo, sobre el tablero de juego está ahora saber qué pasa ante un cambio de estrategia tan importante y si esto abre un nuevo escenario para la industria del videojuego.

Lo que está claro es que los cambios se están produciendo a una velocidad nunca antes vista y en el centro de todas las miradas está ahora la disponibilidad de memoria, que es lo que está definiendo el ritmo al que avanza el entretenimiento digital.

Nintendo también sufre los efectos

En la misma línea, Bloomberg, que es quien ha analizado todo esto en un estadio, ha señalado que Nintendo está viviendo una situación similar y, por ello, se está planteando subir el precio de su consola de última generación, la Nintendo Switch 2, que fue lanzada el pasado mes de junio de 2025

Ahora mismo, está costando 469,99 euros, pero los mencionados aumentos de coste registrados por la escasez de memoria podrían provocar que durante 2026 ese precio pase a ser otro, según ha contado Bloomberg tras consultar fuentes cercanas a la otra gran multinacional del videojuego.

Ante esta situación, tanto una marca como otra van a tener que tomar decisiones importante que pueden redefinir el presente y el futuro del sector. ¿Qué movimientos harán Sony y Nintendo?