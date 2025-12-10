Adobe aterriza con Photoshop, Acrobat y Express en ChatGPT: así lo puedes usar de forma gratuita

Foto de ilustración de un teléfono móvil con el logo de ChatGPT.

Si la influencia de ChatGPT y OpenAI estaba en máximos, la situación no deja de mejorar para la compañía de Sam Altman. Adobe ha anunciado este miércoles que integrará Photoshop, Express y Acrobat en el conocido chatbot.

En un vídeo publicado por Adobe, han mostrado pruebas de cómo se pueden utilizar sus herramientas en el asistente inteligente estadounidense. En concreto, servirá para poder editar imágenes, organizar documentos y más funciones.

"Algunas funciones de cada aplicación están disponibles de forma gratuita, lo que permite a todos dar rienda suelta a su creatividad", ha detallado la compañía en una publicación en la red social X.

Cómo usar Adobe en ChatGPT

Aunque todavía falta conocer todos los detalles, el vídeo que ha compartido Adobe de su llegada a ChatGPT nos ha dado muestras de cómo se va a poder utilizar. Al menos, en primer término.

Es cierto que hace falta saber qué estará incluido en la versión gratuita y qué necesitará, obligatoriamente, la versión de pago de ChatGPT. Pero lo que se ha mostrado ofrece funciones muy interesantes.

Entre ellas, se encuentra la de Adobe Photoshop. Al activar la función, se sube la fotografía y podemos describir qué queremos hacer con ella. Pudiendo mejorar el brillo, añadir efectos artísticos o adecuarlo a un tipo de contenido concreto.

En el caso de las funciones de Adobe Express, se puede crear una invitación para un cumpleaños de forma muy sencilla. Describimos el buscador lo que queremos hacer y la aplicación la genera, ofreciendo varias opciones. Una vez elegimos una de ellas, se puede mejorar, con la fecha exacta, cambiando la imagen o el texto que aparece.

Y luego está la inclusión de Adobe Acrobat, esa que se suele usar para leer documentos en PDF, pero que también tiene funciones inteligentes en ChatGPT. Puedes combinar diferentes documentos, unirlos en uno sólo y todo ello, editándolo fácilmente.