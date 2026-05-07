El nuevo vivo X300 FE llega como una apisonadora: fotografía profesional, larga autonomía y más rendimiento

Resumen: He probado durante varias semanas el nuevo vivo X300 FE. Un teléfono que supone un cambio radical en diseño, pero también sus armas. Igual que lo fue el X200 FE, es un móvil de alta gama. Pero esta vez, con una estética mucho más elegante y plana. Aunque es cierto que su peso ha crecido ligeramente hasta los 191 gramos. Me recuerda al estilo del iPhone Air. En su interior, esconde mucha potencia. Mejora su rendimiento con el Snapdragon 8 Gen 5. No hay muchos cambios en su pantalla o en su batería de 6.500 mAh. Y sí, una fotografía mucho más profesional, y no por su sistema de cámaras, sino por el extensor ZEISS 200 mm Gen 2. Un elemento diferenciador que, sin duda, nos hace replantearnos la necesidad de buscar o no la experiencia de un modelo Ultra.

Ventajas

Se nota una mejora del rendimiento con su nuevo procesador.

Permite explotar la fotografía profesional con su teleconvertidor ZEISS de 200 milímetros.

Incorporan un escáner de huellas dactilares ultrasónico que responde mucho mejor.

Por fin, tenemos carga inalámbrica de 40 W.

Desventajas

Pese a contar con un diseño más pro, más fino y delgado, es una pena que su peso haya crecido ligeramente.

Probando el vivo X300 FE, con su nuevo extensor de 200 mm. Sergio Coto / El HuffPost

Mi reseña del vivo X300 FE

Si uno va caminando rápidamente por la calle y ve a otra persona parada haciendo fotografías con el nuevo vivo X300 FE, posiblemente, pueda llegar a pensar que el móvil que tiene en la mano es el vivo X300 Ultra. Y ojo, no lo digo porque en diseño tengan algún parecido, porque poco tienen que ver.

La clave está en la gran novedad: el teleconvertidor vivo ZEISS 200 mm Gen 2. Un accesorio que mejora muchísimo el alcance en fotografía. Convierte el móvil de gama alta de la marca china en una herramienta fotográfica de muy alto nivel.

Colocando el teleconvertidor ZEISS de 200 mm Gen 2 en el vivo X300 FE. Sergio Coto / El HuffPost

Para poder usarlo, se necesita una funda especial que viene incluida en el bundle que ha creado vivo para aprovecharlo. Una vez se coloca, el extensor se comporta como una cámara profesional. Algo que, en mi caso, me hace replantearme la necesidad de optar por un modelo Ultra, con unas prestaciones mucho mayores, pero un valor también mayor.

¿Y por qué lo digo? Porque las fotografías que he ido sacando, independientemente de la distancia en la que te encuentres, han sido una maravilla. La óptica de cristal de alta precisión permite que el nivel de detalle sea muy elevado, con instantáneas mucho más realistas. De hecho, te permite alcanzar un zoom de hasta 10x y grabar vídeo en calidad 4K.

Poniendo a prueba el teleconvertidor ZEISS 200 mm Gen 2 en exteriores. Sergio Coto / El HuffPost

Y claro, hablamos de su principal accesorio, pero es hora ya de hablar también del dispositivo. El nuevo vivo X300 FE llega con un diseño bastante distinto al X200 FE, con un procesador que me ha parecido más potente, pero con algunas otras especificaciones que apenas han cambiado entre generación y generación.

Estéticamente, me recuerda mucho al iPhone Air, con su nuevo sistema de cámaras que me parece bastante más elegante y llamativo. Para mí, la gran noticia es el salto en rendimiento. Su nuevo chip Snapdragon 8 Gen 5 responde mucho mejor a demandas muy altas que el MediaTek Dimensity 9300+.

La parte positiva es que se sigue apostando por la RAM de 12 GB y 512 GB de almacenamiento de partida. Y no es en lo único en lo que se continúa por la misma línea: su pantalla AMOLED 1.5K de 6,31 pulgadas, con un brillo máximo de 5.000 nits y su batería de 6.500 mAh, dónde había poco espacio para la mejora.

Sí es cierto que se nota un pequeño salto con su sensor de huella digital ultrasónico 3D, que nos permite desbloquear de forma mucho rápida que en la anterior generación. Y ojo, porque vivo nos ha oído. Si nos quejábamos de que en el X200 FE no había carga inalámbrica, el nuevo smartphone de la marca sí la incluye. En concreto, 90W con cable y 40W de forma inalámbrica.

El nuevo vivo X300 FE, sin la funda del extensor. Sergio Coto / El HuffPost

En cuanto a sus cámaras, dejando de lado el teleconvertidor, tampoco hay un gran cambio. Apuestan por un sensor frontal de 50 megapíxeles, y un sistema de tres sensores en la parte frontal: con la lente principal y teleobjetivo de 50 megapíxeles, y una cámara ultra gran angular de 8 megapíxeles. Misma configuración de cámara que en la pasada generación.

Vivo ha puesto a la venta el nuevo X300 FE con un pack bastante potente. Una oferta de lanzamiento que cuenta, por 1.199 euros, con el smartphone, el extensor teleobjetivo vivo ZEISS Gen 2, la funda para usar el extensor en el móvil, una funda de protección y un cargador de 90W de carga rápida. Y, además, el vivo Watch GT2 gratis.

Con todo, aunque hay partes importantes en las que no ha habido ninguna variación, su diseño rompedor, la posibilidad de poder usar el nuevo extensor de vivo y aspectos como la carga inalámbrica o el nuevo sensor de huellas, lo convierten en una opción muy recomendable.