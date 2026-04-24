Revuelta contra la IA en Estados Unidos: cada vez más demócratas y republicanos piden frenar los centros de datos por el coste energético y el empleo

La inteligencia artificial (IA) supone un avance tecnológico sin precedentes, pero también graves perjuicios en términos medioambientales de los que la sociedad es cada vez más consciente.

Por ejemplo, en EEUU, el estado de Maine está contemplando aprobar una moratoria que suspenda la construcción de los centros de datos necesarios para el funcionamiento de la IA. En caso de salir adelante, la medida sería pionera.

Tal y como explica el periodista especializado en tecnología y economía Alexandre Piquard en una columna en el medio de comunicación francés Le Monde, hay otros 11 estados del país norteamericano en los que se están planteando elaborar leyes que obliguen a pausar el desarrollo de los centros de datos.

Igualmente, también se están elaborando otros textos normativos cuya finalidad es limitar el consumo de electricidad y agua de esas instalaciones fundamentales para la IA o retirarles los incentivos fiscales.

Incluso hay movimientos en ese mismo sentido a escala nacional. Piquard explica que "a nivel federal, dos figuras de la izquierda estadounidense, el senador Bernie Sanders y la representante Alexandria Ocasio-Cortez, han propuesto una ley que establecería una moratoria nacional".

"La IA se enfrenta a un creciente rechazo en una parte de la población"

Según el periodista, ese tipo de iniciativas legislativas son una señal de que "la IA se enfrenta a un creciente rechazo en una parte de la población" debido a las consecuencias negativas que provoca su desarrollo.

De hecho, los datos avalan esa afirmación. El pasado mes de marzo, la cadena de televisión estadounidense NBC News se hizo eco de una encuesta que señalaba que un 57% de los norteamericanos consultados considera que los riesgos de la IA superan sus beneficios, frente a un 34 % que piensa lo contrario.

En esa misma encuesta se apuntaba a que un 46% de los estadounidenses tiene una imagen negativa de la IA, mientras que un 26% de los ciudadanos tiene una imagen positiva de la nueva tecnología.

Respecto a esa mayoritaria opinión contraria a la IA, Alexandre Piquard ha destacado que también desde el lado republicano se están adoptando medidas restrictivas con los centros de datos. El propio Trump hizo firmar el 10 de marzo a los principales representantes del sector de la IA una serie de compromisos destinados a compensar los efectos de la implantación de esos centros.