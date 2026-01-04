He probado la DJI Osmo Nano y debo reconocer que me ha engañado: difícil ofrecer tanto en tan poco

La DJI Osmo Nano, es tan pequeña que sólo hay que compararla con el tamaño de la mano. Pero ojo, que su tamaño no hace justicia a sus prestaciones.

Resumen: Hacía mucho tiempo que no usaba en el día a día cámaras pequeñas, sin necesidad de cargar con un dispositivo muy pesado. Pero lo que ha logrado la DJI Osmo Nano es engañarme y no, no para mal. Se trata de una cámara diminuta, pero su tamaño es sólo una fachada. La he puesto a prueba durante varias semanas y tanto en fotografía como en vídeo se hace muy complicado pensar que algo tan pequeño, con unas medidas de 57.3 × 29.5 × 28 milímetros y 52 gramos de peso, puede tener unos resultados tan buenos. Su batería, de 530 mAh, sirve para poder grabar durante algo más de 70 minutos en calidad 4K a 60 fotogramas por segundo. Y lo hace muy bien. Muy resolutiva, aunque es verdad que de noche pierde un poco. Una buena opción es combinarla con el Multifunctional Vision Dock, ya que te da una pantalla para comprobarlo todo y una batería añadida que alarga su energía. Sin duda, la mejor manera de describirla es con la palabra 'diversión'.

Ventajas

Es una cámara pequeña que engaña a todo el mundo que la puede probar. De diminuto tiene bastante poco y ofrece experiencias de acción al nivel de una gran cámara profesional. Su resolución en 4K y 60 fps es perfecta para cualquier vídeo, incluido los vlogs.

Igual lo podría haber puesto al principio, pero lo más importante de este dispositivo es que es muy fácil de llevar. Su poco peso lo hace una opción muy buena para olvidarte de que la llevas encima. Sus accesorios la convierten en una cámara muy versátil y que da mucho, pero mucho, juego.

Y, precisamente, los accesorios la hacen todavía mucho más divertida. Puedes engancharlo con una ventosa a una ventana, con un agarre simple a una gorra o nuestro bolsillo, llevarla encima enganchada a un colgante o, directamente, con un iman pegada a nuestra ropa para que no se caiga.

Su pantalla desmontable, Multifunctional Vision Dock, te permite encuadrar las escenas, visualizar los vídeos y, por si fuera poco, te da más batería para poder grabar sin parar durante más de la hora que alcanza la batería de la DJI Osmo Nano.

Desventajas

Quizá uno de los puntos en contra de esta nueva cámara mini de DJI es el resultado nocturno. Creo que está un poco por debajo de lo que se podía esperar en una cámara con estas especificaciones y es algo a mejorar en su próximo dispositivo.

Sorprende que la cámara lenta es capaz de grabar en 4K a 120 fps, pero lo logra, dejando de lado la estabilización y eso hace que las capturas en acción sean un poco menos profesionales. Estaría genial incluir esa calidad de imagen sin perder una visión estable.

La DJI Osmo Nano, enganchada por la zona imantada a un colgante para poder llevarla fácilmente encima. Sergio Coto / El HuffPost

Mi reseña de la DJI Osmo Nano

Lo de Nano está claro. A simple vista, la DJI Osmo Nano es pequeña. Bueno, más bien diminuta. Sus 52 gramos de peso la convierten en una cámara de otro nivel. Con una calidad de 4K a 60 fps, su lente es capaz de grabar con todo lujo de detalles y de una forma que parece propia de un dispositivo de mayor tamaño.

Pero dejemos de hablar de cosas serias. Si algo es esta pequeña cámara de acción de la compañía china es un accesorio para la diversión. De primeras, hay quien puede pensar que está ideada para los que practican deportes extremos. Pero te puedo confirmar que no.

El secreto no está en la masa, está en su interior. Es tan versátil que creo que puede ser una opción casi más perfecta para aquellos que quieran grabarlo todo sin necesidad de sacar el móvil, aunque no sean atletas deportivos. Para el día a día puede ser perfecta, e incluso, para aquellos que hacen vlogs o suben contenido a redes sociales.

Y digo que da mucho juego, porque muchos de sus accesorios están pensados para usarla estés donde estés. La puedes enganchar con su imán a una farola, con un accesorio de agarre a una gorra, con un imán pequeño a la ropa o con una ventosa a una ventana. Las posibilidades son infinitas y todo ello para facilitarte que, cuando quieras grabar, lo hagas en cuestión de segundos.

Como comentaba antes, su calidad es muy resolutiva, se ve con una nitidez asombrosa para un dispositivo tan diminuto. Durante el día responde mejor que un teléfono móvil, sobre todo por su buena estabilización. Una herramienta que se pierde al utilizar la cámara lenta en 4K a 120 fps, que es algo que se agradecería incluir para próximos modelos. Por la noche, podemos decir que graba bien, pero podría ser mejorable. Quizá su único punto flojo. También nos permite capturar imágenes a 35 megapíxeles.

La DJI Osmo Nano unida, con su imán y enganches, a la Multifunctional Vision Dock con la que podemos ver el plano, grabar o comprobar la galería. Sergio Coto / El HuffPost

Su batería, de 530 mAh, permite que pueda estar grabando en calidad 4K a 60 fps durante algo más de 70 minutos y se carga de forma rápida, pasando de 0 a 80% en solamente 20 minutos. Además, si la utilizas con la Multifunctional Vision Dock, ganas todavía más batería, aumentando hasta casi tres horas de duración. Algo que nos permite dar rienda suelta a la creatividad.

Para poder gestionar el contenido, editarlo y subirlo a redes sociales y otras plataformas, lo ideal es descargar su aplicación DJI Mimo, con la que lo tenemos todo al alcance de la mano.

Sin duda es una opción para dar rienda suelta a la imaginación, versátil y capaz de adaptarse a las necesidades de cada uno. Y, por supuesto, es muy resistente al agua y a caídas. Se puede sumergir hasta 10 metros. Su precio actual, en el momento que escribo este artículo, con una memoria de 64 GB y en el pack estándar con la pantalla es de 279 euros. E incluye otros packs, como el de running, ciclismo, montaje en coche, senderismo o ciclismo de montaña, que se encuentran entre los 308,99 y los 388,98 euros.