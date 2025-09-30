'Instant Checkout', la nueva herramienta de ChatGPT con la que podrás comprar productos directamente desde el chat

Logotipo de OpenAI en un smartphone colocado sobre el teclado de un ordenador.

ChatGPT se ha convertido en una herramienta fundamental para millones de usuarios en todo el mundo debido a la variedad de funciones que ofrece, desde ayudar a redactar correos hasta generar códigos, resolver dudas complejas, actuar como asesor financiero, crear imágenes o analizar datos.

Ahora, da un paso más allá y entra de lleno en el comercio electrónico con el lanzamiento de 'Instant Checkout', que permite a los usuarios buscar, comparar y comprar productos directamente desde el chat. Impulsada por el Protocolo de Comercio Agentic (ACP) y desarrollado junto a Stripe, esta función convierte las conversaciones cotidianas en oportunidades de compra fluidas, seguras y personalizadas, sin necesidad de salir de la aplicación.

"Instant Checkout facilita a comerciantes y desarrolladores conectar con los compradores e incrementar las ventas", ha anunciado este martes OpenAI en un comunicado. La propuesta es clara: "Convierte los chats en ventas, hazte descubrir orgánicamente y mantén el control de sus sistemas y relaciones con los clientes".

A diferencia de los anuncios tradicionales, los productos se muestran en función de su relevancia para la consulta del usuario, no por patrocinio. Los comerciantes solo pagan una pequeña comisión si se concreta una venta, la cual se reembolsa en caso de devolución. Por tanto, la plataforma destaca que el proceso es simple y natural:

Búsqueda conversacional y personalizada. Los compradores describen de forma natural lo que buscan, por ejemplo: "una mochila resistente por menos de $100". A partir de esa consulta, ChatGPT analiza miles de opciones en la web y recomienda los productos más relevantes, sin priorizar marcas ni pagar por posicionamiento: "Los productos se clasifican únicamente en función de su relevancia para la consulta y el contexto del usuario".

Comparación de opciones en un solo lugar. Una vez que el comprador encuentra un producto interesante, puede ver en qué tiendas está disponible y comparar fácilmente entre diferentes comerciantes. Los factores de ordenamiento incluyen: disponibilidad del producto, precio, calidad, si el vendedor es el fabricante o distribuidor principal y si tiene activado el Pago Instantáneo Aunque el pago instantáneo agiliza el proceso, los comercios que no lo habiliten seguirán apareciendo con un enlace directo a su sitio web.

Compra directa desde el chat. El cliente confirma su pedido, método de pago y dirección de envío directamente en la conversación. Al pulsar 'pagar al comerciante', se completa la compra bajo los términos establecidos por el vendedor. El vendedor sigue teniendo el control total del pedido, el pago y el cumplimiento.

Pagos seguros y rápidos. Los usuarios pueden pagar con tarjeta de crédito, Apple Pay, Google Pay o Link by Stripe. Para quienes tienen una suscripción Plus o Pro, ChatGPT puede rellenar automáticamente los datos de envío y pago, aunque siempre permite revisarlos antes de confirmar.

. Los usuarios pueden pagar con tarjeta de crédito, Apple Pay, Google Pay o Link by Stripe. Para quienes tienen una suscripción Plus o Pro, ChatGPT puede rellenar automáticamente los datos de envío y pago, aunque siempre permite revisarlos antes de confirmar. Control total del proceso postcompra. Los vendedores mantienen la relación con el cliente después de la venta. Ellos envían el correo de confirmación, procesan devoluciones, brindan soporte y gestionan envíos desde sus propios sistemas. Los pedidos pueden verse y rastrearse desde ChatGPT, pero el proceso lo controla íntegramente el vendedor.