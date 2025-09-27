Utiliza ChatGPT como asesor en inversiones y logra un rendimiento de 2.250 euros la hora 

Flemming Møller Jensen, de 57 años y administrador de TI en Mediehusene Midtjylland, decidió este año dar un paso que muchos posponen: convertirse en inversor. Bajo el seudónimo “flejen”, participa tanto en la vida real como en el Millionaire Club Stock Game, un juego de bolsa que le permite experimentar con estrategias y medir riesgos sin comprometer su patrimonio.

“El inicio fue simple: tenía algo de dinero en mi cuenta que estaba dispuesto a arriesgar”, explica Jensen sobre sus primeros movimientos bursátiles, que incluyeron la compra de acciones danesas como Novo Nordisk, Vestas e ISS, además de aportaciones regulares a través de June, la herramienta de inversión de Danske Bank. Su objetivo es claro: construir un fondo de inversión que complemente sus ahorros para la jubilación.

En paralelo, Jensen se ha sumergido en el Millionaire Club Stock Game, donde el riesgo se convierte en aprendizaje y adrenalina. Aquí, su estrategia incluye el uso de ChatGPT como asesor digital: un modelo creado por él que funciona como analista bursátil, sugiriendo acciones con potencial de subida rápida. “Una sola inversión me dio 325.000 coronas en apenas una hora, aunque al día siguiente también perdí 210.000”, relata entre risas.

El juego no solo ofrece emociones fuertes, sino también premios tangibles: el primero, una cuenta de inversión de Saxo Bank con 200.000 coronas. Más allá del incentivo económico, Jensen reconoce que la experiencia le ha enseñado a calibrar riesgo y momento: “Aprendes cuándo frenar y cuándo apostar. Aunque sigo pensando a largo plazo, el juego me da herramientas útiles para mis futuras inversiones”.

Su recorrido inversor comenzó tarde, y Jensen no duda en aconsejar a sus hijos adultos sobre la importancia de empezar cuanto antes. “Si inviertes 500 coronas al mes en una solución como June, puede convertirse en una suma considerable al jubilarte”, asegura, y confiesa que sus hijos ya aplican el consejo.

A pesar de la competencia feroz en el Millionaire Club Stock Game, Jensen mantiene la vista en la cima. “Voy día a día, pero sería divertido ganar las 200.000 coronas y poder reinvertirlas en Saxo Bank. No me negaría a eso”, concluye, con la mezcla de ambición y aprendizaje que define su primer año como inversor.