Portátiles e IA nunca han ido tan bien de la mano: he probado el portátil de Acer que quiere dar un golpe en la mesa

Resumen: Acer está convencida en hacer de la inteligencia artificial un compañero de viaje. Uno de sus últimos ordenadores, el Acer Swift 16 AI (SF16-71T), es el ejemplo de ello. Lo he probado durante varias semanas. Llega con un protagonista total: su touchpad háptico, el más grande del mundo en el sector. Pero no es lo único. La inteligencia artificial está en todo momento presente y nos hace llevar nuestra productividad a otro nivel. Su pantalla táctil OLED 3K es una maravilla, con colores muy vivos. Y puestos a destacar, tiene un diseño ultrafino, aunque me ha parecido un poco pesado, y una gran potencia gracias a su procesador Intel CoreTM Ultra Series 3 X7. Uno de los portátiles más completos, con bastantes sorpresas que esconde en su interior.

Ventajas

Para mí su pantalla es un win total. Panel OLED 3K táctil que lo convierte en una opción muy versátil y cómoda para cualquier tipo de uso.

total. Panel OLED 3K táctil que lo convierte en una opción muy versátil y cómoda para cualquier tipo de uso. La mezcla de potencia, con su procesador y la integración de la inteligencia artificial, que lo convierten en un portátil muy completo.

Su touchpad háptico, no solo por el tamaño, da muchísimo juego y aprovecha muy bien el espacio sin afectar al teclado.

háptico, no solo por el tamaño, da muchísimo juego y aprovecha muy bien el espacio sin afectar al teclado. Conectividad y puertos para dar y tomar.

Desventajas

Si hay que ponerse tiquismiquis , su autonomía podría ser algo mejorable para un portátil de alta gama.

, su autonomía podría ser algo mejorable para un portátil de alta gama. La cámara de alta resolución 1080p cumple, pero creo que se queda algo corta.

El portátil Acer Swift 16 AI cerrado. Sergio Coto / El HuffPost

Mi reseña del Acer Swift 16 AI (SF16-71T)

Después de probar el Acer Swift Edge 14 AI hace unas semanas, he tenido la suerte de poder compararlo con el modelo premium de la compañía taiwanesa de 16 pulgadas. Antes de poder ponerlos a prueba, los había visto en persona. Por peso y características, el 'pequeño' ya me parecía muy juguetón.

Tras varias semanas de uso con el Swift 16 AI (SF16-71T), me he dado cuenta de que es perfecto para aquellos que buscan ir un paso más allá. Un tamaño mayor para mejorar la productividad, pero también para aprovechar herramientas maximizadas, como su touchpad háptico.

Empiezo hablando del diseño. Nos encontramos con un cuerpo de aluminio resistente, en un diseño delgado de 14,8 milímetros, pero con un peso que a mí no me ha parecido muy ligero. 1,55 kilogramos que se notan en el día a día si lo llevamos en una mochila, de un lado para otro.

El Acer Swift 16 AI. Sergio Coto / El HuffPost

Es cierto que con todo lo que lleva en el interior, es difícil reducir más su peso. Todo sea dicho. Porque una vez abrimos el portátil, nos damos cuenta de que podemos usarlo totalmente plano, con una apertura de 180 grados.

En parte, para aprovechar la brillante pantalla táctil OLED 3K de alta resolución que a mí me ha encantado. Me parece un panel muy bueno y muy fluido, con tasa de refresco de 120 Hz. De hecho, se hace notar en los colores. Ofrece una tonalidad más precisa, una gama de color DCI-P3 del 100% y la certificación DisplayHDR TrueBlack 500.

Una de las cosas que sí marcan la diferencia es, precisamente, su tamaño de 16 pulgadas. Creo que es una opción muy buena para los que buscan aumentar su productividad sin necesidad de buscar un segundo monitor. Se convierte en una opción táctil cuando lo queremos, pero nos ofrece espacio de sobra para ejecutar acciones multitarea de forma simultánea y también, potenciar nuestro lado gaming.

Porque otra de las cosas que me ha sorprendido es que, pese a no ser un ordenador 100% pensado y enfocado para la gente gamer, su procesador Intel CoreTM Ultra Series 3 X7 aguanta que da gusto. Con, como es de esperar, Windows 11 Home.

A eso, hay que añadirle su tarjeta gráfica Intel Arc B390, con la que podemos dar un salto en comportamiento en un espacio más reducido. Lo he puesto a prueba con juegos multijugador online y se ha comportado de 10. En parte, también gracias a su potente iGPU con el Intel ARCTM B390.

En un uso intensivo como ese, abriendo juegos como Fortnite o Valorant, su autonomía no es la que me encantaría. En mis pruebas, la batería pasa de las 24 horas que asegura la marca a unas 13-15 horas, según los ajustes de brillo y la alta demanda que hagas. Mismo caso que cuando queremos editar una imagen o un vídeo.

Sobre su pantalla táctil, nos encontramos una cámara frontal de alta resolución 1080p que cumple para un uso cotidiano, aunque a mí se me queda algo corta si queremos grabar algún vídeo o hacer una videollamada en alta calidad. Sobre todo, para un portátil de gama alta.

El ordenador portátil Acer Swift Edge 14 AI, totalmente abierto, con su pantalla táctil OLED 3K. Sergio Coto / El HuffPost

Antes de hablar del papel que juega la IA en el potente ordenador de Acer, debo destacar la gran conectividad que tiene. En total, seis puertos que dan muchísimo juego. Dos Thunderbolt 4 de tipo C, dos USB tipo A, un puerto HDMI 2.1 que permite una calidad hasta 8K y un lector de tarjetas MicroSD. A eso hay que añadir una conectividad inalámbrica Wi-Fi 7 que, como ya hemos comprobado en los ordenadores de la casa, va perfecto.

Y si algo destaca por encima del resto ese es su touchpad háptico. Es el más grande del mundo y es muy resistente gracias al Corning Gorilla Glass. Aunque no lo he probado con el lápiz óptico, se puede usar para mejorar la experiencia. Pero reacciona muy bien. A cualquier usuario le va a parecer grande, pero una vez que te acostumbras, te das cuenta de que te ofrece un sinfín de posibilidades. Todo ello, sin perder un teclado que es bastante cómodo.

Eso en cuanto a la estética. Porque por dentro, además de ofrecer un rendimiento influyente y dos ventiladores que no molestan mucho y mantienen una buena temperatura en el dispositivo, toca destacar la integración de la IA. Es un portátil que sabe sacar provecho de Copilot+ PC, la inteligencia artificial de Microsoft, pero también de las propias herramientas de la IA de Acer.

Algunas herramientas que ya conocí en el Swift Edge 14 AI, como AcerSense, para acceder a todas las funciones de IA en un solo sitio; Acer PurifiedView y PurifiedVoice, para mejorar voz y vista; o Acer Intelligence Space, que nos recomienda herramientas de IA para aprovechar el PC, entre otras. Y es que la IA está ideada para mejorar nuestra productividad por activa y también por pasiva.

La compañía sabe que pueden seguir yendo de la mano con la IA y el nuevo Swift 16 AI es un ejemplo de ello. Su tamaño de 16 pulgadas creo que es perfecto para aquellos que buscan un rendimiento muy alto, con una pantalla que no necesita monitor externo. Acer sabe que, si algo funciona, lo mejor es pulirlo y convertirlo en uno de los ordenadores de este 2026.