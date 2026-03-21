He usado durante varias semanas el Acer Swift Edge 14 AI: un portátil ligero que esconde un gran rendimiento

Resumen: Llevo varias semanas probando el portátil Acer Swift Edge 14 AI y, pese a su tamaño reducido, es una herramienta para dar un salto en productividad, integración de la inteligencia artificial en nuestro día a día y autonomía destacada. Lo más llamativo es lo ligero que es. Puedes llevarlo a cualquier lado y casi no darte cuenta de que lo llevas encima. Y ojo, que pese a ser más compacto de lo habitual, tiene armas de sobra para llevar nuestra experiencia a otro nivel. Su procesador Intel Core Ultra 9 funciona de forma brillante, su pantalla táctil OLED 3K y su gran apuesta por la IA, con Copilot como bandera principal, y una conectividad mejorada.

Ventajas

Pese a ser un ordenador tan compacto y ligero, con menos de un kilo de peso, esconde en su interior una potencia tremenda.

Acer demuestra en un portátil de 14 pulgadas que es un tamaño perfecto e ideal para aprovechar su rendimiento.

Hay que destacar su pantalla táctil OLED 3K. Versatilidad y resistencia con Corning Gorilla Matte Pro. Una maravilla para usarla en exteriores.

Desventajas

Algo que no me ha convencido mucho es el sonido de sus ventiladores. Es cierto que la temperatura se controla muy bien, pero el sonido, a veces, te asusta.

La apuesta por la aleación de magnesio y acero inoxidable lo convierte en una opción muy ligera, pero da la sensación de que no es tan resistente en el caso de sufrir una caída.

Lo ligero y fino que es el Acer Swift Edge 14 AI. Sergio Coto / El HuffPost

Mi reseña del Acer Swift Edge 14 AI

He probado durante varias semanas el ordenador portátil de Acer, el Swift Edge 14 AI. Un dispositivo de 14 pulgadas, más reducido de lo que estamos acostumbrados. Pero ojo, que no por pequeño es poco potente. De hecho, ese es uno de sus puntos fuertes.

Empiezo hablando de lo que nos encontramos en el exterior. El modelo que he recibido, en color blanco, es muy elegante. Si bien es cierto que el material de magnesio-aluminio lo hace ultraligero, también nos da una de cal y da la sensación de que no es tan resistente.

Pese a todo, menos de un kilo de peso, lo que lo convierte en una magnífica opción para aquellos que tienen que cargar a cuestas con su portátil todo el día. Además, su flexibilidad, gracias a una bisagra de 180 grados, nos permite configurarlo de distintas formas sin problema.

La pantalla y el teclado del Acer Swift Edge 14 AI. Sergio Coto / El HuffPost

En cuanto a teclado y Touchpad, el primero es muy cómodo. Diría que ofrece una experiencia ideal para los usos prolongados, pero el segundo es casi mejor. Su Touchpad multi control es ideal.

En pantalla, nos encontramos un panel táctil OLED 3K que es otra muestra más que lo pequeño no entiende de recortes. Su ligereza se une a un panel brillante para que nada nos impida aprovechar su rendimiento, ni siquiera si tenemos que usarlo en exteriores. Los colores y la tasa de respuesta, de 120 Hz, es tremenda.

Una vez lo encendemos y lo ponemos a prueba con ofimática general, algo de edición de vídeo y videojuegos, responde sorprendentemente bien. Su procesador Intel Core Ultra 7 responde genial a casi todo lo que le echemos.

Y es que además de rendir bien, tiene un punto más a su favor, una integración de la IA casi natural. En parte, porque Microsoft Copilot ofrece una experiencia de otro nivel. La productividad va a otro nivel, con sugerencias muy personalizadas que buscan facilitarnos las cosas. Algunas herramientas como AcerSense o Acer Intelligence Space también nos permiten aprovechar de una experiencia más fluida.

En el apartado de la conectividad, creo que cumple a la perfección con todo lo que demandamos en 2026. Conectividad Wi-Fi 7, dos puertos Thunderbolt 4 de tipo C, uno de HDMI 2.1 con resolución de hasta 8K y una cámara de infrarrojos FHD con inicio de sesión facial.

Sinceramente, me parece una de las mejores opciones si se busca ligereza, un tamaño más compacto, pero que esconde un rendimiento brutal, una IA que nos facilita mucho las cosas y una potencia destacada.

Lo más llamativo es que su precio de partida es de 1.200 euros, pero hay algunas configuraciones, como la de 32GB de RAM y 1TB de almacenamiento que, en el momento en el que escribo este artículo, ronda los 1.399 euros en alguna que otra tienda. Algo que, en plena tensión con la capacidad de memorias RAM, lo convierte en una opción muy destacada.