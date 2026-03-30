La revolución de la cinematografía móvil ya es real: vivo hace oficial el lanzamiento del X300 Ultra

Los límites están para superarlos y vivo ha decidido que lo suyo con las cámaras no sea ni medio normal. Y no, no hablo de sus accesorios como el potente kit fotográfico que ya hemos podido probar en el vivo X300 Pro. Se trata del nuevo móvil que ha presentado este lunes en China, el vivo X300 Ultra, pero que también llega a España.

Es la primera vez que el modelo flagship se lanza a nivel global. De primeras, te preguntarás, ¿han mejorado aún más su cámara? Pues, aunque parezca imposible, estás en lo cierto. Su triple cámara ZEISS llega con un sensor principal de 200 megapíxeles con estabilización óptica de imagen (OIS) y mayor apertura focal. Sí, estoy hablando del sensor principal. Casi nada.

Y junto a él, se encuentra el ultra gran angular de 50 megapíxeles y su super teleobjetivo ZEISS de, también, 200 megapíxeles con un zoom digital de hasta 100 aumentos. Construyendo, de esta manera, la que va a ser, casi con total seguridad, una de las mejores cámaras de un smartphone en 2026.

De hecho, su teleobjetivo destaca tras haber alcanzado el nivel de estabilización CIPA 7. Esto se traduce en que es el mayor grado de estabilización profesional en un teléfono móvil inteligente.

La cosa va de cámaras. En la parte frontal, apuestan por una cámara selfie gran angular de 50 megapíxeles que es capaz de grabar vídeo en 4K, con una apertura f/2,45 y un zoom digital de hasta dos aumentos.

Una bestia, no sólo en cámaras

Y sí, la joya de la corona es su sistema de cámaras. Pero vivo también se ha guardado otro as en la manga, su nueva generación de su extensor teleobjetivo vivo ZEISS. En este caso, el Gen 2 Ultra de 400 milímetros, junto a un kit de empuñadura Imaging Grip y anillo adaptador para trípode, para capturarlo absolutamente todo.

Comparativa de los cambios entre los dos teleobjetivos de 200 mm de vivo. En color plateado, el nuevo. Sergio Coto / El HuffPost

De hecho, es capaz de grabar vídeo 4K multifocal a 120 fps, con grabación Log de 10 bits y color muy, pero que muy, profesional. Haciendo que el vídeo cinematográfico escale a otro nivel.

Hasta aquí, parece que sólo hemos hablado de una cámara profesional. Pero no, en su interior y exterior esconde mucho más. En concreto, apuestan por el chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, el más potente de la industria, y una batería que crece mucho, por fin.

Si había una pega que le habíamos puesto al vivo X300 Pro era el tema de la batería, los 5440 mAh. Pues bien, este X300 Ultra si crece y llega con la gran novedad de su nueva autonomía: 6600 mAh. Y ojo que no llega sola. Permite la carga rápida de 100 W y la carga inalámbrica de 40 W.

En su pantalla de 6,82 pulgadas, apuestan por un panel AMOLED muy brillante. Con un brillo máximo de 4500 nits y una tasa de refresco que crece de los 120 a los 144 hercios, haciéndolo mucho más fluido.

Los dos colores del vivo X300 Ultra. VIVO

Es un móvil que ofrece una potencia total en fotografía computacional, gaming y uso multitarea, con un rendimiento tremendo por cosas como su configuración de memoria de gama alta: 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento, de partida.

El nuevo flagship de vivo llega en una edición especial que incluye el cargador, una funda protectora, protector de pantalla instalado, cable USB, el extensor teleobjetivo ZEISS Gen 2 Ultra, el kit de empuñadura y anillo adaptador para trípode. Está disponible en dos colores: Volcano Black y Steppe Green. Saldrá a la venta en España a partir del 24 de abril online y del 4 de mayo en tiendas.

Lo que está claro es que vivo vuelve a dar una muestra más de que telefonía y fotografía van de la mano y lo hacen con un X300 Ultra que todavía no ha llegado a mis manos y ya se muestra como uno de los más serios candidatos a smartphone con mejor cámara del año.