Si te ha dejado de funcionar X (Twitter), no te preocupes, no es cosa tuya: cientos de usuarios reportan una nueva caída
Un fallo de Cloudflare afectó hace unos días, durante horas, a X, ChatGPT, Slack, Perplexity y muchas otras páginas webs.
Si te ha dejado de funcionar la red social X (antigua Twitter), estás desesperado tratando de comprobar si es cosa de tu internet o del router, no te preocupes, no es cosa tuya. Cientos de usuarios han reportado una nueva caída de la plataforma sin que se sepa más información por el momento sobre la misma.
Según ha registrado la web Downdetector, los problemas con X reportados se han multiplicado en los últimos minutos, con hasta 1.552 avisos de usuarios a los que no les va bien. De hecho, también ha informado, de que en Cloudflare también se han registrando incidencias en cuestión de pocos minutos que han sido reportadas por la gente.
Pese a ello, sigue habiendo personas que no han sufrido ninguna caída. Al menos, por el momento. Hay más de un usuario que ha defendido que él no ha notado ningún fallo ni error.
Este nuevo problema en la red social X, se produce días después de que hubiese un fallo todavía mayor. Un error de Cloudflare dejó inoperativas durante varias horas a la plataforma de Elon Musk, pero también a otras herramientas. Desde ChatGPT, pasando por Slack, Perplexity y multitud páginas que se vieron afectadas.