Sorpresa en las redes al descubrir la verdad sobre las escaleras mecánicas: "Pensaba que eran para limpiar zapatos"

Suele estar avisado: nada de acercar los pies a los bordes de los escalones de las escaleras mecánicas, donde suele haber un cepillo. Sin embargo, son muchas las personas que aprovechan la subida o la bajada para arrimar el zapato y abrillantar el calzado de paso.

Sobra decir que eso está desaconsejado. En Abstract Popular Science han publicado para qué sirve realmente ese cepillo y muchas personas se han mostrado sorprendidas al descubrirlo.

Esta pieza está ahí por motivos de seguridad: realmente actúa como una barrera física que evita que pequeños elementos como cordones o bajos de ropa puedan quedar atrapados en ese pequeño hueco entre el escalón y el borde.

Además de para evitar daños personales, esta pieza también sirve para proteger de averías a la escalera y alargar así su vida útil.

"Pensaba que eran para limpiar zapatos", han comentado algunos usuarios, mientras que otros han defendido que conocían por qué las escaleras tienen esta medida de seguridad y que por eso siempre se sitúan en el medio y no se arriman a los laterales.