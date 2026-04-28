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Las 6 mayores multas de la UE a empresas por prácticas de monopolio
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Las 6 mayores multas de la UE a empresas por prácticas de monopolio

Una herramienta para frenar los abusos de las grandes corporaciones.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
El logotipo de Google se muestra en la pantalla de un teléfono inteligente con una bandera de la UE de fondo.
Google afronta una multa multimillonaria impuesta por la Comisión Europea.Getty Images

En Bruselas ya no sorprenden las cifras millonarias cuando se trata de poner límites a las grandes tecnológicas. El pasado 5 de septiembre, la Comisión Europea impuso a Google una multa de 2.950 millones de euros tras concluir que la compañía utilizó su posición de poder para distorsionar la competencia en el mercado de la publicidad digital, vulnerando las normas europeas en materia de competencia.

Esta sanción ha reavivado un viejo debate en Europa: el papel de las multas multimillonarias como herramienta para frenar los abusos de las grandes corporaciones. En los últimos años, Bruselas ha convertido estas sanciones en uno de sus principales mecanismos para corregir desequilibrios en el mercado digital y marcar límites a las empresas dominantes, en una estrategia que no ha dejado de intensificarse.

En un escenario donde unas pocas compañías concentran cada vez más poder, la UE insiste en marcar terreno y recordar que, incluso en internet, nadie está por encima de la competencia. Según recoge Marketing4eCommerce, estas son las mayores multas impuestas por Bruselas en los últimos años:

1. Google - 4.343 millones de euros

Sigue siendo la multa más alta jamás impuesta por la UE. En 2018, la Comisión sancionó a Google por imponer a fabricantes de móviles y operadores la preinstalación de sus aplicaciones y servicios en dispositivos Android. Bruselas consideró que esta práctica le permitió afianzar su dominio en el mercado de las búsquedas online, utilizando su posición privilegiada para cerrar el paso a la competencia. En 2024, el Tribunal de Justicia de la UE confirmó la sanción.

2. Google – 2.950 millones de euros

Se trata de la multa más reciente, pero tiene su origen en junio de 2021 cuando la Comisión Europea abrió una investigación formal para analizar posibles prácticas anticompetitivas de Google en el negocio de la publicidad online. Tras años de análisis, Bruselas concluyó que la compañía había utilizado su posición dominante para inclinar el mercado a su favor y le impuso una sanción de 2.950 millones de euros.

La vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, subrayó que la decisión confirma que Google perjudicó a editores, anunciantes y consumidores al abusar de su poder en la tecnología publicitaria, algo incompatible con las normas europeas de competencia. Por su lado, Google planea impugnar la multa al considerarla injustificada.

3. Google - 2.424 millones de euros

En 2017, la Comisión sancionó a Google por dar ventaja injusta a su propio comparador de precios (Google Shopping) en los resultados de búsqueda, relegando a la competencia. Tras años de recursos y revisiones judiciales, el caso se cerró en septiembre de 2024, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirmó la multa y recordó que las compañías con una posición dominante deben evitar prácticas que alteren la competencia.

4. Apple - 1.841 millones de euros

En marzo de 2024, Bruselas concluyó que Apple había aprovechado durante años su posición dominante en la distribución de aplicaciones dentro de iOS, especialmente en el ámbito de las plataformas de música en streaming a través de la App Store. La Comisión entendió que la empresa impedía a los desarrolladores informar a los usuarios sobre opciones más baratas fuera del ecosistema de Apple, una práctica que consideró contraria a las reglas europeas de competencia.

5. Google - 1.494 millones de euros

La Comisión Europea acusó a la compañía de abusar de su posición dominante en el negocio de la publicidad online a través de Google AdSense, limitando así la capacidad de terceros sitios web para trabajar con intermediarios publicitarios rivales.

Sin embargo, en 2024, el Tribunal General de la Unión Europea decidió revocar la sanción tras considerar que, aunque existían indicios de prácticas restrictivas, la evaluación de la Comisión presentaba imprecisiones en la evaluación del alcance del mercado afectado y en la duración de las cláusulas contractuales cuestionadas.

6. Meta - 1.200 millones de euros

Cierra el ranking otro de los grandes gigantes tecnológicos a escala global, que fue sancionado en mayo de 2023 por traspasar datos de usuarios europeos de Facebook a Estados Unidos. Bruselas consideró que esta práctica vulneraba de forma grave el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), por lo que impuso lo que se considera la mayor penalización económica aplicada por la UE en el ámbito de la protección de datos.

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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