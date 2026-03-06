Todo el mundo pendiente de las gafas con IA y esta empresa lo apuesta todo por unas lentillas que son una revolución

Todo aquel que ha sido fan de Dragon Ball sabe que tener un visor inteligente, parecido al que usaba Vegeta, era algo que solamente se encontraba en la ficción. Una idea que se ha ido esfumando en los últimos años con tantos avances en gafas inteligentes y de realidad virtual.

Hemos probado las gafas de Meta, las nuevas gafas de Samsung, pero lo que no hemos probado nunca es una tecnología que hay que tener ojo con ella. Se trata de unas lentillas que la compañía Xpanceo ha llevado al Mobile World Congress (MWC) 2026.

La marca ha presentado una demostración digital de sus tecnologías de lentes de contacto inteligentes. Entre ellas, el primer prototipo integrado que está pensado para combinar la visualización de imágenes, monitorizar la salud y ofrecer una alimentación inalámbrica en un único dispositivo.

De lo micro a macro

La propia marca asegura que su presentación está prevista para principios de 2027. En los últimos cuatro años, la marca ha desarrollado más de 28 prototipos, diseñados para desarrollar y probar funciones específicas del futuro producto integrado.

Lo más curioso es que esta tecnología puede seguir adelante gracias a un microdisplay con un sistema óptico propietario, un dispositivo acompañante portátil con una antena personalizada de alta eficiencia, una microbatería autónoma con recarga inalámbrica, una plataforma de monitorización de la salud para la detección de biomarcadores y una plataforma de electrónica flexible y transparente.

En conversación con El HuffPost, el equipo de Xpanceo explica que están planeando lanzarlo a principios de 2027. Pese a no presentar sus prototipos por los problemas vuelos en Dubái por los bombardeos de Irán, han asegurado que ese microdisplay está ideado para lentes de contacto inteligentes.

Cuentan con dos tecnologías y la idea es la de mostrar la imagen a través de la lente, como si bajara hacia tu campo de visión. "También tenemos un módulo de comunicación y una microbatería. Es la forma en que cargamos el contenido. Primero puedes cargarlo con lo que llamamos un dispositivo compañero. Todos los datos y el procesamiento se realizan en ese dispositivo, y la información se transfiere desde él a la lente utilizando nuestro protocolo especial y abierto. Desde la lente se proyecta la imagen", explican.

Los planes de la compañía pasan porque en el futuro, ese dispositivo externo no sea necesario y será "algo más moderno, más inteligente, quizá con un diseño parecido a un pequeño robot".

Las Smart Contact Lenses de Xpanceo. XPANCEO

Para monitorizar la salud o tener visión nocturna

Dentro de sus características, aseguran que buscan crear dispositivos independientes que sean capaces de funcionar sin el teléfono. "Se cargará de forma inalámbrica y también estamos encapsulando microbaterías dentro de la lente", ha añadido.

Ponen de ejemplo si el usuario está nadando en una piscina. En tal caso, no pasaría nada, ya que la lente es resistente al agua y seguiría recogiendo datos sobre la salud. De hecho, uno de sus prototipos es una plataforma de monitorización de salud que permite detectar el nivel de glucosa en el cuerpo.

Otra de las líneas de desarrollo tiene que ver con la función de la visión nocturna. "Hay un equipo trabajando en visión nocturna y zoom, pero ahora mismo no es nuestra prioridad porque nos hemos comprometido a presentar el prototipo integrado el próximo año", destacan desde Expanceo.

El módulo de comunicación para las Smart Contact Lenses de Xpanceo. XPANCEO

Para ellos lo más importante es el microdisplay, algo que nadie ha conseguido hasta el momento y que es su propia tecnología innovadora. Para poder controlar esa pantalla, destacan que "usarán interfaces neuronales". "Es una posibilidad, pero aún estamos trabajando en diferentes métodos de control", reconocen.

Sin duda, las Smart Contact Lenses de Xpanceo tiene una hoja de ruta prometedora. Buscan convertir unas simples lentillas en un dispositivo tecnológico y de monitorización de altísimo nivel.