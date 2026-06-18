Rafael Guzmán, el astrofísico de Badajoz que lidera la primera gran misión científica de la ESA dirigida desde España: "Se puede realmente competir con las misiones más avanzadas"

Marte es el primer y principal objetivo de exploración planetaria, pero voces como las de Alejandro Cardesín no lo ven tan lógico, al menos con humanos.

Hay preguntas que llevan décadas desafiando a la ciencia. Una de ellas es tan desconcertante como sencilla de formular: ¿de qué está hecho realmente el universo?

Los astrónomos creen conocer apenas una pequeña parte de la respuesta. Todo lo que vemos -planetas, estrellas, galaxias e incluso nosotros mismos- representa apenas el 5% del cosmos. El resto está compuesto por dos elementos invisibles y todavía misteriosos: la energía oscura y la materia oscura.

Precisamente para intentar arrojar luz sobre este último enigma acaba de nacer una de las misiones espaciales más importantes de la historia científica española.

La Agencia Espacial Europea (ESA) ha aprobado definitivamente Arrakihs, un observatorio espacial que buscará pistas sobre la materia oscura y que tiene una particularidad histórica: es la primera misión científica del programa de la ESA liderada desde España.

Al frente del proyecto se encuentra Rafael Guzmán, astrofísico nacido hace 62 años en Don Benito (Badajoz), que ha dedicado buena parte de su carrera a perfeccionar una idea que ahora está mucho más cerca de hacerse realidad.

Un extremeño al frente de una misión histórica

Guzmán comenzó a desarrollar el concepto de Arrakihs durante su etapa en la Universidad de Florida, en Estados Unidos. Ahora lidera el proyecto desde el Instituto de Física de Cantabria, dependiente de la Universidad de Cantabria y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Su objetivo era ambicioso, pero también poco convencional.

Mientras buena parte de las grandes agencias espaciales apuestan por telescopios cada vez más grandes y complejos, Arrakihs ha seguido un camino diferente. "Queríamos que esta misión fuera simple, pero que también tuviese una calidad óptica al límite de lo que la física permite", explicó el investigador a El País.

El resultado es un observatorio formado por cuatro pequeños telescopios de apenas 15 centímetros de diámetro que trabajarán de manera coordinada para observar algunas de las galaxias más parecidas a la Vía Láctea.

"Hemos roto moldes", resume Guzmán.

"En lugar de irnos a diseños muy complejos o telescopios mucho más grandes y costosos, demostramos que con una calidad óptica inmejorable, probada íntegramente en España, se puede realmente competir con las misiones más avanzadas".

La búsqueda de algo que nadie ha visto

La materia oscura es uno de los conceptos más fascinantes de la física moderna. Nadie ha conseguido observarla directamente. Tampoco capturarla ni identificar de qué está compuesta.

Sin embargo, los científicos están convencidos de que existe. La razón es sencilla: las galaxias se comportan como si estuvieran rodeadas por enormes cantidades de masa invisible cuya gravedad influye constantemente en ellas.

Si esa materia no estuviera ahí, muchas galaxias simplemente no podrían existir tal y como las conocemos.

Arrakihs intentará comprobar una de las principales teorías que explican este fenómeno.

Para ello estudiará entre 80 y 100 galaxias similares a la nuestra buscando unas estructuras extremadamente débiles conocidas como corrientes estelares.

Estas corrientes son los restos de antiguas galaxias enanas que fueron absorbidas por otras mayores durante miles de millones de años. Según Guzmán, funcionan como una especie de fósil cósmico. "Son un registro de la historia de las galaxias", explica.

Su presencia, distribución y características podrían confirmar -o cuestionar- el modelo cosmológico que actualmente utilizan los científicos para describir el universo.

Lo más interesante sería descubrir que estamos equivocados

Y ahí reside la verdadera importancia de la misión. La teoría vigente, conocida como ΛCDM, explica con bastante precisión cómo funciona el universo a gran escala. Sin embargo, presenta problemas cuando se analizan determinadas estructuras galácticas con más detalle.

Por eso, aunque confirmar el modelo sería un éxito científico, el escenario más revolucionario sería justo el contrario. "Las teorías son buenas hasta que llega un experimento que las contradice", recuerda Guzmán.

Si Arrakihs encuentra resultados incompatibles con las predicciones actuales, la física se enfrentaría a uno de esos momentos que cambian la historia de la ciencia.

Un descubrimiento capaz de obligar a reescribir nuestra comprensión del cosmos.

Tecnología española para mirar el universo

Otro de los aspectos más llamativos del proyecto es su fuerte componente industrial español. La empresa principal es Satlantis, con sede en Bilbao, especializada en sistemas ópticos de alta precisión.

Curiosamente, gran parte de la tecnología utilizada para estudiar galaxias lejanas también sirve para aplicaciones mucho más terrenales.

Desde la detección de fugas de metano en instalaciones petroleras hasta sistemas de alerta temprana contra incendios forestales. Ese enfoque permitió acelerar el desarrollo de Arrakihs y encajar dentro del programa "Fast" de la ESA, diseñado para reducir al máximo los plazos entre la aprobación y el lanzamiento de una misión.

Si se cumplen los calendarios previstos, el observatorio despegará en torno a 2030 desde la Guayana Francesa. Después comenzará una misión de al menos tres años en órbita terrestre.

Tres años observando galaxias lejanas para intentar responder una pregunta que lleva décadas intrigando a los científicos.

Y con un investigador de Badajoz liderando desde España uno de los proyectos espaciales más ambiciosos jamás impulsados por Europa.