Una joven ingeniera señala que será posible viajar de Valencia a Madrid en 30 minutos gracias a una tecnología que llega para quedarse

Viajar no siempre es un placer. Por ello, numerosos investigadores de todo el mundo trabajan para tratar de hacer los viajes más cortos. En España, la empresa valenciana Zeleros participa en un proyecto que permitirá que en un futuro —no tan lejano— podamos viajar de Valencia a Madrid en media hora.

Así lo ha mostrado la influencer Clau, quiero ser ingeniera (@clau_qsi), que publica vídeos dando voz a proyectos de ingeniería y abordando temas sobre tecnología. En uno de ellos visita las instalaciones de Zeleros para mostrar un proyecto en desarrollo que permitirá conectar ambas ciudades españoles en un viaje de tren de solo 30 minutos.

La teconología con la que trabajan los investigadores para que esto se haga realidad se denomina Hyperloop, y opera con cápsulas que viajan dentro de tubos con baja presión, lo que reduce drásticamente la resistencia del aire. Estas cápsulas levitan o se sustentan de forma magnética o neumática y se propulsan mediante sistemas eléctricos, según ha informado el medio Infobae.

El resultado de esta tecnología supondría poder llegar a velocidades —aún teóricas— cercanas a los 1.000 km/h, lo que permitiría realizar trayectos que ahora llevan varias horas en minutos. "Nosotros lo vamos a vivir", menciona en la publicación la influencer.

El vídeo señala en que hay varias empresas trabajando activamente en prototipos, ensayos y planes estructurales para construir estos trenes y que haya una mejor conexión entre las diversas ciudades del país. En España, una de las compañías más activas es Zeleros, fundada por exalumnos de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV).

David Pistoni, cofundador y CEO; Álvaro Redón, jefe de programa; y Luis Navarro, director de operaciones, son los tres especialistas que explican este proyecto y sus características en el canal de la influencer. La empresa enfoca su diseño en la combinación de una estructura de tubos con baja presión con cápsulas de levitación, lo que reduce pérdidas por fricción.