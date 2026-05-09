Mariano Fernández Enguita, catedrático emérito de la Complutense, sobre la prohibición de los móviles en los institutos: "En los adolescentes el efecto red funciona en ambos sentidos"

"La prohibición de no sacar el teléfono en el centro se cumple de forma general. Lo tienen asumido, aunque aún confisquemos alguno”, afirma Belén Marzá, la directora del instituto público valenciano El Ravatixol.

Tal y como informa El País, la norma parece haber sido acogida calurosamente entre los docentes y alumnos de los colegios. Un estudio de la Universidad de Santiago, basado en 4.590 encuestas y publicado en noviembre, refleja que tres de cada cuatro profesores españoles consideran "alto" o "muy alto" su grado de cumplimiento.

"Está funcionando mejor de lo que pensábamos. Me recuerda a las mascarillas en la pandemia, que decíamos: 'Madre mía, ¿cómo les vamos a obligar a esto?'. Y no costó nada, lo hacían con naturalidad, incluso mejor que los adultos”, compara Iván Heredia, orientador en el instituto público de Llanes, en conversación con el periódico. De hecho, asegura que los conflictos derivados al uso de la tecnología han menguado. "Ahora suceden de forma ocasional", dice.

La investigación de la Universidad de Santiago deja muy clara la opinión del profesorado sobre la medida: más del 95% considera que afecta de forma "negativa" o "muy negativa" a su higiene del sueño, a su salud mental y a su "percepción de la realidad". Asimismo, el 89% cree que "empeora su rendimiento académico".

De este modo, se contabiliza que tres de cada cuatro centros educativos prohíben usar el móvil "en cualquier espacio o momento de la jornada escolar", y solo un 23% permite su uso con fines educativos cuando un docente así lo decide, señala el mismo estudio. El porcentaje de los que lo autorizan para otros usos no alcanza el 1%.

Mariano Fernández Enguita, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, explica, por su parte, en conversación con El País que el éxito de la prohibición le parece lo esperable dadas las características de la escuela: "En los adolescentes el efecto red funciona en ambos sentidos. Por un lado, no quieren perderse nada y, por tanto, quieren tener móvil y estar conectados. Pero, por otro, si la prohibición es general y nadie puede usarlo hasta las dos o las tres de la tarde, les parece bien”.

"Nosotros nos sumamos al uso educativo de los móviles con muchas ganas, porque le veíamos mucho potencial y no teníamos otras herramientas digitales. Pero después vimos que nos disputaban la atención de los chicos", afirma al diario Almudena Romero, jefa de estudios del instituto público Jacarandá, en Brenes, Sevilla, que lleva dando clase 36 años. "Ahora, en cambio, todos los centros tenemos dispositivos mejores: pizarras interactivas, ordenadores, tabletas, y los teléfonos ya no hacen falta", termina.