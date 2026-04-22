He probado la nueva DJI Power 1000 Mini: la estación de carga más compacta para poder llevarla contigo donde quieras

Será maravilloso, viajar con una estación de carga. DJI ha vuelto a reinventarse y he probado durante varias semanas su nueva estación de energía ultraportátil de 1 kWh DJI Power 1000 Mini, con el panel solar plegable IBCPOWER de 100 W, muy fácil de llevar, y tengo mucho que contarte.

De primeras, empiezo hablando de la gran protagonista, la estación. La nueva DJI Power 1000 Mini es la estación de energía más compacta que ha creado nunca la marca china. ¿Para qué? Pues, desde el momento en el que la sacas de la caja, sabes que ofrece un sinfín de oportunidades para, por ejemplo, una escapada a un camping.

'I got the Power'

A muchos nos ha pasado que tenemos un sólo punto de luz y al final la carga rápida brilla por su ausencia. Pues DJI ha tratado de resolver esto. Está ideada para acampadas, largos viajes por carretera y aprovechar una eficiencia energética de la que en España no vamos mal.

Es importante explicar que un servidor no tiene casa con jardín, por lo que las pruebas han tenido que ser en varios parques municipales. Gracias a su aplicación DJI Home, podemos gestionar en todo momento la batería y la energía que captan los paneles solares.

La estación de carga DJI Power 1000 Mini. Sergio Coto / El HuffPost

Lo más curioso ha sido su rápida recarga. Rara ha sido la vez en la que me he encontrado la batería por debajo del 30%. Y eso que le he puesto a cargar un ordenador portátil, un teléfono móvil y unos auriculares. Pero claro, es que estos tres productos se quedan cortos para todo el uso que se le puede dar.

Entre sus puertos, cuenta con un cable USB-C retráctil de 100W, un cargador para el coche de 400W y un módulo MPPT. Lo curioso es que en su interior tiene una capacidad de batería de 1008 Wh. Es capaz de alimentar electrodomésticos de 1200 W gracias a dos puertos USB-A, dos tomas de CA o un puerto SDC.

Y lo de ideal para acampadas es por sus dimensiones. Si vas a un camping o tienes un viaje muy largo en carretera, no puedes ir cargando con una estación de carga que te puede ocupar medio coche. La DJI Power 1000 Mini es muy compacta, con 11,5 kilos de peso y unas dimensiones de 314 x 212 x 216 mm. Fácil de llevar en cualquier lugar y a cualquier lugar.

Carga por aquí, carga por allá

En mi experiencia personal, como decía antes, no le he dado tanta caña como la que ofrece. No tengo un coche eléctrico a mano para poder comprobarlo, pero DJI cuenta con un cable de carga DJI Power de 400W, que se vende por separado, que permite una recarga completa de 1 kWh en solo 160 minutos. Algo que nos viene bien si estamos en una ruta en la que no hay ningún enchufe eléctrico.

Tiene conexión a la red eléctrica, para no sólo depender del panel solar. Y es sorprendente que alcanza una carga del 0 al 100% en una hora y cuarto. Algo que, sabiendo las opciones de carga que tiene y su tamaño es muy sorprendente.

Según los cálculos de DJI, te permite cargar unas 54 veces el teléfono móvil, 18 horas la nevera del coche, una cámara digital en 53 ocasiones, entre muchas otras opciones. Algo que lo convierte en el compañero de viaje ideal.

Pero, dicho sea de paso, su panel solar de IBCPOWER de 100 W, que también se vende por separado, también es una solución magnífica para aprovechar la energía solar. Gracias a su módulo MPPT de 400W que está integrado en la estación de carga, podemos conectarnos de forma muy sencilla y directa al panel con el cable DJI Power MC4. Derribando todos los muros posibles respecto a la complejidad de la instalación de paneles solares.

La DJI Power 1000 Mini y el panel solar de la marca DJI. Sergio Coto / El HuffPost

Una carga rápida, pero también segura

Y claro, una de las grandes dudas con este tipo de dispositivos es si hay algún tipo de problema en la carga o un corte repentino porque se haya ido la luz. La DJI Power 1000 Mini también piensa en eso.

Si conectamos un dispositivo a la estación de carga encendida, ambos van a recibir alimentación desde la red principal. En el caso de la Power 1000 Mini, se quedará en el modo de sistema de alimentación ininterrumpida y si hay corte repentino, será la encargada de alimentar al dispositivo en un plazo de 0,01 segundos. Así se garantiza que no haya nada que impida la carga.

Y claro, si estamos en exteriores y empieza a llover, la gran duda es qué pasaría con esta estación. Pues cuenta con un diseño seguro que la protege. Además de un sistema de gestión de baterías inteligente que integra 10 sensores de temperatura para monitorizar la disipación del calor, la estación está construida con materiales resistentes. Sus pruebas, que no las mías, apuntan a que puede llegar a altitudes de hasta 5.000 metros y su encapsulado la protege de la lluvia o la condensación.

La nueva DJI Power 1000 Mini ya está a la venta en España y su precio parte desde los 579 euros, aunque la marca ofrecerá precios promocionales durante las primeras semanas de lanzamiento.