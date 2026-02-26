Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Tapalpa intenta volver a la normalidad tras la muerte de El Mencho: "El pueblo está más tranquilo"
El alcalde asegura que el municipio va recuperando la normalidad tras el operativo militar que dejó decenas de muertos y puso a Jalisco en código rojo durante tres días

Imagen de un guardia con una pistola
Miembros de la Guardia Nacional, en plena operación tras los sucesos de las últimas horasNurPhoto Getty Images

Tapalpa quiere recuperar la calma después de convertirse, el pasado domingo, en el epicentro de uno de los golpes más duros contra el narcotráfico en México. En este municipio de Jalisco murió Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo militar que derivó en un violento enfrentamiento.

Este miércoles, el alcalde Antonio Morales aseguró en un vídeo difundido en redes sociales que el pueblo ya se encuentra "con mayor tranquilidad, con más calma, poco a poco volviendo a la normalidad". El regidor defendió que Tapalpa, conocido destino turístico situado a unos 130 kilómetros de Guadalajara y con cerca de 20.000 habitantes, es "un lugar tranquilo" y que los hechos del domingo fueron “aislados”.

Morales también afirmó que no tenía conocimiento previo del operativo militar, que se desarrolló en una zona residencial exclusiva del municipio. El enfrentamiento incluyó armas largas y lanzacohetes, y dejó imágenes de vehículos calcinados bloqueando carreteras y un fuerte despliegue de fuerzas federales.

Según el Gobierno mexicano, los choques armados se saldaron con 25 integrantes de la Guardia Nacional muertos y más de 30 miembros del CJNG abatidos. La magnitud del enfrentamiento obligó a activar el "código rojo" en Jalisco durante tres días, con suspensión de clases y cierre de oficinas.

Un punto de inflexión

El gobernador del estado, Pablo Lemus, anunció el martes el levantamiento de esa alerta. Este miércoles se reanudaron las actividades educativas y administrativas, y en el centro de Tapalpa se pudo constatar la reapertura de comercios y la circulación normal en la carretera de acceso, ya despejada de los vehículos incendiados.

La muerte de El Mencho marca un punto de inflexión en la lucha contra el CJNG, una de las organizaciones criminales más poderosas de México. Oseguera Cervantes, de 59 años, era uno de los narcotraficantes más buscados por las autoridades mexicanas y estadounidenses, que ofrecían una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.

Washington colaboró en la operación aportando inteligencia sobre su ubicación y lo acusaba de encabezar un “reinado de terror” vinculado al tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.

Mientras se abren interrogantes sobre el futuro del CJNG tras la caída de su líder, en Tapalpa el objetivo inmediato es otro: dejar atrás los días de violencia y recuperar su imagen como uno de los Pueblos Mágicos de México, conocido por su entorno natural y su oferta turística.

