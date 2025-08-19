El meteorólogo Francisco Martín marca el día clave para los incendios que arrasan España: "Ahí tenemos la esperanza"

Ya hemos dejado atrás la que ha sido la segunda ola de calor del verano —y por ahora todo indica que la última— y la tercera más larga desde que existen registros en España, en concreto desde 1975. Solo la superan la ola de calor de julio de 2022, con 18 días, y la de junio-julio de 2015, con 26 días. Esta ha durado 16 días en los que las altas temperaturas y la baja humedad han prendido España con multitud de incendios, sobre todo en Castilla y León, Extremadura y Galicia.

A pesar de esto, el meteorólogo de Meteored Francisco Martín asegura que hay tiempo para la esperanza. Ya estamos inmersos en un descenso que va a ser "paulatino", ha apuntado, debido a la "entrada de aire fresco de origen atlántico que comenzó por el noroeste peninsular este martes".

Este aire mas fresco, según ha informado a El HuffPost, se está extendiendo practicamente por el Cantábrico y por el oeste peninsular, salvo zonas del este, interior peninsular y Baleares, donde aún el calor resiste y todavía hay avisos por temperaturas extremas. Pero a partir de este miércoles se extenderá a toda la Península y la bajada de las temperaturas serán generalizadas, con descensos de incluso 8 grados en el Cantábrico.

"Eso sí, a partir del viernes las temperaturas vuelven a subir en la parte centro occidental, desgraciadamente donde están los incendios actuales", ha remarcado por teléfono a este medio. Mientras, en el resto se mantendrán las temperaturas más suaves. A pesar de este repunte de las temperaturas, solo habrá que esperar hasta el próximo lunes 25 de agosto.

Este día llegará una borrasca activa con un frente frío que "va a regar de lluvias todo el noroeste peninsular, oeste de Castilla y León y zona norte de Extremadura, justamente las zonas que necesitan lluvia para poder exintiguir y dar oportunidad para que los incendios vayan a menos".

El meteorólogo ha destacado que este martes y miércolas la lluvia caerá en el cantábrico: zonas de Asturias, Cantabria y el País Vasco. "Algunos incendios podrían beneficiarse de estas lluvias, de este descenso de temperatura, pero se espera que para el lunes haya un nuevo descenso generalizado con un frente frío activo que va a atravesar la Península y va a regar las zonas donde están los grandes incendios actuales: desde el norte de Extremadura hasta Galicia", ha explicado. "Ahí tenemos la esperanza", ha afirmado.

Y una última buena noticia, según las previsiones del 25 de agosto hasta el 31 de agosto, ya no se esperan nuevas olas de calor. "No, no, no, no. Absolumante", ha despejado cualquier duda Martín, quien ha agregado que en septiembre, además, "es muy difícil que haya una ola de calor", con la excepción de Canarias, donde climatológicamente podrían existir. "Pero con la previsión que manejamos hoy día, ya no se prevé una ola de calor más para este verano", ha sentenciado.