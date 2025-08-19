Última hora de los incendios, en directo: medio centenar de fuegos arden a la espera del fin del calor extremo
Sigue toda la actualidad, minuto a minuto, de las llamas que mantienen en jaque a Galicia, Extremadura, Castilla y León, Asturias y Cantabria; con 31.000 desalojados, más bomberos heridos y una primera estimación de la dimensión del desastre: más de 340.000 hectáreas arrasadas.
-Los incendios que asolan España provocan 31.000 desalojados y una histórica ayuda internacional.
-Más allá de las confusiones y las mentiras intencionadas: ¿quién tiene la competencia sobre la gestión de los incendios?
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visitarán este martes las zonas afectadas por los incendios de Jarilla (Cáceres) y Molezuelas de la Carballeda (Zamora) para conocer sobre el terreno la evolución de los dos fuegos de la mano los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación.
Durante su paso por Extremadura, que se llevará a cabo a lo largo de la mañana a partir de las 12.45 horas, Sánchez y Marlaska, acompañados por la presidenta de la Junta, María Guardiola, y el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, realizarán una visita el Puesto de Mando Avanzado (PMA) y después el jefe del Gobierno realizará una declaración a los medios de comunicación. Por la tarde, a las 15.30 horas, Sánchez y Marlaska se desplazarán a Molezuelas de la Carballeda (Zamora), para visitar la zona afectada por el fuego y serán acompañados por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco y el delegado del Gobierno, Nicanor Sen.
El incendio originado en Jarilla hace una semana ha superado este lunes las 15.000 hectáreas arrasadas y 155 kilómetros de perímetro a su paso por las comarcas del Ambroz y del Valle del Jerte, donde los cerezos de la zona de Gargantilla ha frenado el avance de las llamas. Tan solo se han visto afectados el 5% de los cerezos de la zona, ha confirmado el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, en declaraciones tras la última reunión del CECOPI en el Puesto de Mando Avanzado ubicado en La Granja, que este martes recibirá la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Una semana desde que se iniciara este incendio que, si bien es ya el único activo en la región, durante este periodo ha venido acompañado por "multitud" de fuegos por toda la región que han "tensionado" los medios de lucha contra incendios de la comunidad autónoma, y que han dejado 35.000 hectáreas afectadas con más de 450 kilómetros de perímetro, datos que dan "una idea de la situación que hemos vivido en nuestra región en la última semana", ha señalado el consejero.
Buenos días, desde El HuffPost comenzamos el seguimiento de toda la actualidad sobre la ola de incendios, minuto a minuto, en una jornada que se prevé clave para lograr un cambio de escenario en la difícil tarea de extinción que lleva poniendo en jaque más de una semana a España. Se espera una bajada importante de las temperaturas mínimas y máximas en un martes 19 de agosto que supondrá la primera jornada de la remisión de la ola de calor que ha favorecido las condiciones para que el fuego esté absolutamente descontrolado en varios frentes e imposible de apagar con los medios convencionales.