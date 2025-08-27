La AEMET activa el aviso naranja por lluvias muy fuertes en varias zonas de España: "Extrema las precauciones"

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso naranja y el aviso amarillo en varios puntos de España tras lo que está por venir en las próximas horas, con fuertes lluvias.

Según ha informado en un mensaje en la red social X, el organismo público ha pedido "atención a las tormentas que durante este miércoles por la tarde y noche afectarán al nordeste peninsular".

"Activos avisos naranjas (peligro importante)", ha explicado la AEMET, junto al mapa en el que varias zonas del nordeste peninsular y Baleares aparecen con los avisos amarillos y naranjas.

"Podrán dejar chubascos muy fuertes, granizo grande y rachas intensas de viento. Extrema las precauciones", ha pedido el organismo público en el mensaje difundido en la red social.

"El acercamiento de una vaguada atlántica provocará un aumento de la inestabilidad en el norte peninsular, con cielos nubosos o cubiertos en el tercio norte y precipitaciones, débiles y dispersas en el Cantábrico, y con probabilidad de ser fuertes e ir con tormenta en el entorno pirenaico, donde podrían darse acumulaciones significativas a lo largo del día", ha contado la AEMET en la predicción de este miércoles.

El organismo público ha detallado que a lo largo del día se intensificarán las precipitaciones "en el tercio noroeste y especialmente en el cuadrante nordeste, donde se espera que los chubascos y tormentas lleguen a fuertes, incluso localmente muy fuertes, y vayan con granizo en amplias zonas".

Estas intensas lluvias nos acompañarán también este jueves. La AEMET prevé que persista "una situación de inestabilidad en el norte de la Península y de Baleares bajo la influencia de una vaguada atlántica, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones, acompañadas de tormenta y localmente granizo en el nordeste peninsular y archipiélago".

"Se prevén fuertes incluso localmente muy fuertes en el este de Cataluña, Mallorca, Menorca y entorno pirenaico, sin descartarse puntualmente en litorales del Cantábrico oriental", ha detallado.