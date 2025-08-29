La AEMET avisa a los que vayan a regresar de estos destinos de vacaciones por lo que está por llegar el domingo

La operación retorno prevista para este semana, el último de agosto que marca la vuelta a la rutina, va a estar marcado por notables contrastes meteorológicos en España.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado de que el paso de varios frentes dejará inestabilidad en el norte peninsulares y Baleares, mientras que en el resto del país predominarán los cielos despejados y un repunte de las temperaturas, que volverán a bajar el domingo con la llegada de un nuevo frente, especialmente en el oeste y el norte.

El sábado será relativamente estable, con cielos poco nubosos en la mayor parte del país. Solo se esperan precipitaciones débiles en Galicia y, de forma puntual, en puntos del Cantábrico oriental y el Pirineo. Durante la tarde, la entrada de un frente atlántico por el noroeste volverá a dejar lluvias en Galicia y nubosidad en el tercio nordeste y Baleares, donde no se descarta algún chubasco ocasional en Cataluña, Menorca o Mallorca.

Las temperaturas seguirán subiendo en casi todo el país, con más de 32ºC en buena parte de la mitad sur y entre 34 y 36ºC en el Guadalquivir y en el interior de Murcia.

Domingo: cambios y descenso térmico en el norte

El domingo será clave para quienes regresen de vacaciones. La jornada comenzará estable en gran parte del país, pero con brumas y nieblas matinales en Galicia, la cordillera cantábrica y el oeste de la meseta norte, que podrían persistir en las Rías Baixas. Además, habrá lluvias débiles en algunas zonas del norte.

La llegada de un nuevo frente atlántico reactivará las precipitaciones en Galicia, el Cantábrico y los Pirineos, con tormentas localmente intensas en esta última zona y en Cataluña, donde hay varias zonas en aviso naranja y amarillo. También podrían darse chubascos aislados en Baleares.

En el sur y el este de la Península se mantendrán las temperaturas altas, similares a las del sábado. Sin embargo, el frente traerá un descenso acusado en el oeste y, sobre todo, en el Cantábrico, donde los termómetros caerán entre 6 y 8 grados.