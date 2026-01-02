La AEMET lanza un aviso especial y confirma que sólo esta zona de España se va a librar de las nevadas en Reyes

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
"Nevará en zonas ampliamente pobladas y vías de comunicación importantes", ha asegurado en el escrito.

Sergio Coto
Nevada en el Puerto de Navacerrada, Madrid, el pasado 2 de diciembre.
Nevada en el Puerto de Navacerrada, Madrid, el pasado 2 de diciembre.Europa Press via Getty Images

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), organismo público que tiene por objeto la observación, predicción y difusión de información meteorológica y climatológica en España, ha activado el aviso especial por la llegada de nevadas, coincidiendo con la llegada de los Reyes Magos a la Península. Y ya ha advertido con tiempo: sólo dos zonas del país se librarán de la nieve.

Durante los últimos días, han ido informando de la posibilidad de que algunas ciudades españolas se tiñan de blanco y este viernes ha publicado un comunicado en el que ha asegurado que está previsto que las nevadas lleguen el domingo 4 enero y, "al menos", duren hasta el martes 6 de enero.

La AEMET ha asegurado que habrá "nevadas en cotas bajas". "Nevadas en el centro, norte y este de la Península a partir del domingo. Nevará en zonas ampliamente pobladas y vías de comunicación importantes, aunque es difícil precisar dónde lo hará más copiosamente", ha señalado.

La información, elaborada este mismo viernes, refleja que tanto el centro, norte, como el este peninsular tendrá nevadas desde el "domingo 4 hasta, al menos, el martes 6" de enero. Por lo que, tanto el sur como oeste peninsular se librará, según su previsión actual, de la llegada de la nieve de los próximos días.

"La interacción entre la borrasca Francis y una masa de aire ártico provocará nevadas en cotas bajas. También habrá lluvias intensas en áreas del sur y este peninsular", ha explicado el organismo público en el escrito.

La llegada de ese frente ártico también provocará una caída generalizada de los termómetros. "Las temperaturas bajarán notablemente, con heladas en amplias zonas del interior a partir del domingo", ha expuesto.

Muchos son los que, en ciudades como Madrid, hablan de la posibilidad de que este fenómeno de nevadas para los próximos días pueda ser similar al que protagonizó la borrasca Filomena entre el 6 y el 10 de enero de 2021.

El meteorólogo Mario Picazo ha compartido la última actualización del modelo Europeo (ECMWF) y ha asegurado que la previsión "aumenta la superficie y espesor de las nevadas entre el domingo y el día de Reyes". 

Pero asegura que aunque la borrasca también empieza por 'F', "no es Filomena". "Es la borrasca Francis y no está previsto de momento que cubra media España bajo metros de nieve. Iré actualizando la información de esta situación que es bastante cambiante", ha añadido.

