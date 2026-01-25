La AEMET avisa con antelación y confirma una última semana de enero pasada por agua en buena parte de España

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene para este domingo el aviso rojo por fenómenos costeros en la costa de A Coruña, Lugo y las comunidades cantábricas y ha lanzado una advertencia a la ciudadanía en estas zonas.

"Temporal marítimo muy adverso en las costas de A Coruña, Lugo y las comunidades cantábricas el domingo 25. Olas de más de 10 metros. ¡Es muy peligroso acercarse a primera línea de costa! El mar puede provocar daños en paseos marítimos y zonas próximas", ha señalado en redes sociales.

Pero la situación parece que no mejorará mucho durante la última semana de enero. El organismo público ha asegurado que, para este lunes 26 de enero, habrá "precipitaciones persistentes con acumulados notables en el noroeste y el oeste del sistema central". "Los mayores acumulados se esperan en dichas sierras, el área de El Estrecho, Cantábrico oriental y el Pirineo occidental", ha contado en su mapa de predicción.

Pese al paso de la borrasca Ingrid, a mitad de semana seguirán repitiéndose las lluvias en buena parte del país. Para el miércoles 28 de enero, "se espera que la Península siga bajo una intensa circulación atlántica con borrascas al norte de la Península".

"Este día se espera el paso de un frente por la Península de noroeste a sureste, con cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas, que en el extremo oriental y Baleares serán más débiles o no se producirán", ha explicado.

Respecto a las precipitaciones, "serán abundantes en prácticamente todo el territorio". Aunque los mayores acumulados "se producirán en Galicia, oeste del Sistema Central y en las sierras Béticas y en menores cantidades en otras zonas de montaña de la mitad oeste y en el cuadrante sudoeste".

"Se esperan en forma de nieve en montaña con la cota en ascenso de 500/800 m en el noroeste y 800/1200 m en el resto, a quedar por encima de 2000 m, salvo en Pirineos, donde se quedará en torno a 900/1100 m, esperando los mayores acumulados en las sierras que rodean la meseta", ha expuesto.

La AEMET en Madrid ha avisado de que, en la capital, el escenario será de muchas lluvias toda la semana. "En la capital. Vienen muchos días con lluvia", han señalado, junto a una gráfica de la probabilidad de precipitación, que no baja del 95% durante toda la semana.

Más de 100 carreteras afectadas por la nieve

Según ha informado a las cinco de la madrugada de este domingo la Dirección General de Tráfico (DGT), el impacto de la borrasca Ingrid se sigue haciendo notar en algunos puntos del país.

En concreto, el temporal de nieve y hielo sigue afectando a unas 105 carreteras de toda la red nacional. Tanto la A-52 en Ourense y la AP-66 entre Asturias y León pasan de nivel amarillo a verde.

Se sigue manteniendo la advertencia de precaución (nivel verde) en la N-6 a su paso por Madrid y Segovia, del kilómetro 49 al 59. En la red nacional, es obligatorio el uso de cadenas en la N-330 y sus variantes N-330a y N-330b en el Pirineo aragonés, concretamente entre los puntos kilométricos 664 y 675.

Castilla y León es la región con más interrupciones totales, con cierres en Salamanca (DSA-191 en Candelario y SA-203 en la Peña de Francia) y Zamora (ZA-103 hacia la Laguna de Peces). En nivel rojo se encuentran numerosas vías leonesas como la LE-331, LE-126, LE-142, LE-233, LE-234, LE-321 y LE-333, además de la BU-571 y BU-820 en Burgos y la AV-901 y AV-932 en Ávila. La región suma vías en nivel amarillo como la SG-615 de Segovia, la SO-830 en Soria y la N-110 en Ávila.

En Extremadura, la provincia de Cáceres mantiene cuatro carreteras intransitables: la CC-224, CC-241, CC-242 y la CC-437 en el acceso al Pico Villuercas. Navarra presenta tres cierres totales en las vías NA-137, NA-2011 y NA-2012. Por su parte, Andalucía registra nivel negro en la AL-5405 (Almería) y la A-4025 (Granada). En esta comunidad, el nivel rojo afecta también a las almerienses AL-3102, AL-4404, AL-5406 y AL-5407, y a la granadina A-4030, mientras que el nivel verde se aplica en la A-337 y la A-317.

En el Principado de Asturias, permanecen cortadas la AS-348, AS-364 y LN-8. El uso de cadenas es obligatorio en diversos puertos, entre ellos San Isidro (AS-112), Tarna (AS-117), Acebo (AS-12), Rañadoiro y Trabáu (AS-15), Leitariegos (AS-213), Somiedo (AS-227) y Ventana (AS-228).

Cataluña suma tres cierres en Barcelona (B-221, BV-4031 y BV-4241). En Lleida, la C-28 presenta tramos en rojo, mientras que el nivel verde predomina en la C-38, C-12, C-147, L-504 y L-510.

En Aragón, la TE-68 en Teruel sigue cerrada. El nivel rojo afecta a múltiples vías oscenses como la A-136, A-138 y A-139, y a las turolenses A-1704, A-226, A-2520, A-2705, A-2709, TE-V-9023 y TE-V-9032. El nivel amarillo condiciona en Huesca la A-1602, A-2605, A-2606 y A-2617, y en Teruel la A-1509, A-1511, A-2403, A-2515 y A-2705.

Finalmente, el temporal deja cortes en las albaceteñas AB-515 y AB-516 (Castilla-La Mancha) y en la CV-391 (Valencia). En Galicia, la OU-122 permanece cerrada en Ourense, mientras que en Madrid el nivel amarillo afecta a la M-604 y el verde a la M-601 y M-611.