Alexander Stubb, presidente de Finlandia: "La guerra es un completo fracaso estratégico para Putin"

En apenas un mes, el 24 de febrero, la guerra de Ucrania cumplirá cuatro años de duración. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, decidió invadir militarmente territorio en lo que calificó como una 'operación militar especial'.

El mandatario ruso esperaba que la contienda se saldara con una rápida victoria del ejército ruso en apenas unos días o semanas. Sin embargo, la realidad es que el conflicto armado en Ucrania se ha enquistado y las ganancias territoriales por parte de las fuerzas rusas son muy limitadas.

En ese sentido, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, ha asegurado, en una mesa redonda celebrada en el Foro Económico Mundial de Davos, que "la guerra es un completo fracaso estratégico para Putin".

Stubb ha argumentado esa afirmación señalando que la guerra lanzada por Putin en Ucrania únicamente ha servido para ampliar la OTAN (con la incorporación de países anteriormente neutrales como la propia Finlandia y Suecia) e incrementar la inversión en defensa de los miembros de la Alianza Atlántica.

"Estamos creando una OTAN más fuerte"

En concreto, el presidente de Finlandia ha expresado que la guerra de Ucrania "ha ampliado la OTAN, ha europeizado Ucrania y ha obligado a los Estados europeos a aumentar sus presupuestos de defensa. Y ahora nos preguntamos si somos capaces de defendernos. Mi respuesta es sí".

"Creo que, en realidad, estamos creando una OTAN más fuerte que la que hemos visto desde que terminó la Guerra Fría. Se trata, en efecto, de la OTAN 3.0", ha añadido al respecto Alexander Stubb.

Respecto al desarrollo de la contienda a lo largo de estos casi cuatro años, el mandatario finlandés ha subrayado que los reducidos avances de las tropas rusas en territorio ucraniano han tenido lugar a costa de la muerte de cientos de miles de soldados rusos.

Además, Stubb ha resaltado que la guerra de Ucrania ha perjudicado de forma severa a la economía rusa. "No hay crecimiento, no hay reservas y no hay capacidad para pagar a los soldados una vez que termine la guerra", ha destacado el presidente de Finlandia.