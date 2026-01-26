Wladimir Klitschko, hermano del alcalde de Kiev: "Ucrania no aguantará mucho tiempo sin Occidente"

Un edificio dañado como resultado de un ataque ruso con misiles contra Kiev

A lo largo de las últimas semanas, la intervención militar de EEUU en Venezuela y la intención del país norteamericano de hacerse con el control de Groenlandia ha eclipsado parcialmente el protagonismo en la escena internacional de la guerra de Ucrania.

De hecho, en el Foro Económico Mundial de Davos, las conversaciones de los principales líderes europeos no se han centrado en cómo seguir apoyando a Ucrania sino en cómo evitar que EEUU se anexione Groenlandia por la fuerza.

Precisamente desde el Foro Económico Mundial de Davos, Wladimir Klitschko, hermano del alcalde de Kiev, ha reclamado a la OTAN que vuelva a poner atención en lo que sucede en Ucrania.

En declaraciones al medio de comunicación británico Sky News, Wladimir Klitschko, ha expresado, en referencia a Ucrania, que "somos fuertes, somos irrompibles, pero necesitamos apoyo y ayuda de nuestros aliados".

En ese sentido, el hermano del alcalde de Kiev ha subrayado que el apoyo económico y militar de la OTAN es fundamental para que las fuerzas ucranianas puedan continuar haciendo frente a las ofensivas rusas. "Ucrania no aguantará mucho tiempo sin Occidente", ha alertado Klitschko.

Rutte pide aumentar la ayuda a Ucrania

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, parece estar de acuerdo con ese diagnóstico del hermano del alcalde de Kiev y este lunes, en una comparecencia ante las comisiones de Asuntos Exteriores y Seguridad y Defensa del Parlamento Europeo, ha pedido aumentar la ayuda a Ucrania.

En concreto, el máximo responsable de la Alianza Atlántica ha instado a la Unión Europea a permitir a Ucrania una mayor flexibilidad en la utilización del préstamo de 90.000 millones de euros previsto para los años 2026 y 2027.

El objetivo de Rutte es que el país presidido por Volodímir Zelenski pueda destinar parte de esos fondos a la compra de armamento estadounidense, dada la incapacidad actual de la industria armamentística europea de cubrir por sí misma la totalidad de las necesidades militares ucranianas.